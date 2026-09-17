Mirsad poginuo nakon sukoba na pijaci u Americi, bio otac petero djece

Incident se dogodio u subotu, 26. septembra, dok je Čehić radio na svom uobičajenom prodajnom mjestu.

Prema navodima lokalne televizije WDIV, između Čehića i dvoje kupaca izbila je rasprava. Njegova porodica tvrdi da je sve počelo zbog zahtjeva za povrat novca.

Policija u Vorenu saopštila je da je tokom sukoba Čehića udario kombi kojim su se koristili kupci. Teško povrijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Dvije osobe povezane s incidentom su privedene.

Godinama prodavao na istoj pijaci

Čehić je godinama prodavao robu na County Line Trade Centeru, gdje su ga ostali prodavači i posjetioci poznavali kao jednog od redovnih prodavaca.

Njegov sin rekao je za WXYZ da je njegov otac u SAD živio više od tri decenije, nakon što je iz Bosne i Hercegovine doselio u tu zemlju.

“Svaki vikend je postavljao svoje prodajno mjesto na uglu zgrade”, rekao je Dastin Pik, svjedok i jedan od ljudi koji su poznavali Čehića s pijace.

Porodični prijatelj Leo Tufek rekao je da je Čehićev brat bio prisutan i vidio šta se dogodilo.

Iza Čehića su ostali supruga Sanela Grčić, troje odrasle djece i dvoje tinejdžera.

“Bio je dobar suprug”, kazala je Grčićeva,pišu Vijesti

Policija još utvrđuje sve okolnosti

Prema pisanju portala “Politički.ba”, CBS Detroit objavio je da je, prema riječima porodičnog prijatelja, sukob počeo zbog trimera za travu. Policija, međutim, još nije javno potvrdila sve okolnosti koje su prethodile udaru vozila.

Lokalni mediji objavili su različite podatke o Čehićevoj starosti. WDIV navodi da je imao 57 godina, dok “Detroit News”, pozivajući se na izjavu njegovog sina za WXYZ, piše da je imao 59 godina.

Tufek je rekao da porodica sada očekuje da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde.

“Nadam se da će dobiti ono što zaslužuju. Nadam se da će pravda biti zadovoljena”, rekao je on.

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