FK Velež predstavio novog defanzivca

Objavljeno prije 1 sat

Bivši omladinac Aston Vile potpisao za “Rođene”

Fudbalski klub Velež predstavio je novog igrača Anesa Omerovića. U Press Roomu stadiona “Rođeni”, u prisustvu direktora Faruka Karadže, potpisan je ugovor koji će defanzivca vezati za klub do 31. maja 2028. godine.

Anes Omerović rođen je 20. maja 1998. godine u Dornbirnu, Austrija. Fudbalsku karijeru započeo je u omladinskim selekcijama Dornbirna, a kroz austrijske klubove igrao je još za akademiju Vorarlberg, SV Schwechat, A. Vienna, Young Violets, kao i za prvi tim matičnog Dornbirna. Posljednji klub u austrijskoj ligi bio mu je FC First Vienna, nakon čega je postao slobodan igrač i stigao u Velež.

Izvan Austrije, Omerović je nastupao za omladinske timove engleske Aston Vile te švicarske klubove Vinterthur i Vaduz,piše Avaz

Anes je igrao i za omladinske selekcije Austrije (U15, U16, U17 i U18). Igra na poziciji stopera.

– Našem novom Rođenom želimo puno sreće, zdravlja i zajedničkog uspjeha u našem crvenom dresu – stoji u objavi Veleža.


