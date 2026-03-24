Da li je Ghalibaf nova figura za pregovore s Iranom?

Američka administracija razmatra mogućnost da pronađe sagovornika unutar iranskog političkog vrha, pa čak i osobu koja bi u budućnosti mogla preuzeti vodeću ulogu u Iranu, dok predsjednik SAD-a nastoji preći s vojnog pritiska na diplomatsko rješenje sukoba.

Mohammad Bagher Ghalibaf, 64-godišnji političar koji je ranije više puta prijetio Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima, za dio ljudi u Bijeloj kući predstavlja potencijalnog partnera za razgovore.

Prema informacijama iz administracije, neki članovi Trumpovog tima vide ga kao osobu koja bi mogla imati ključnu ulogu u vođenju Irana i u eventualnim pregovorima sa SAD-om u narednom periodu.

Ipak, u Bijeloj kući ne žele se unaprijed vezati za jedno ime. Cilj je, kako navode izvori, testirati više mogućih kandidata i procijeniti postoji li neko unutar sistema ko je spreman na dogovor. Jedan od zvaničnika istakao je da je Ghalibaf ozbiljna opcija, ali da još uvijek nije donesena konačna odluka.

Interes američke administracije za pronalazak pregovaračkog partnera ukazuje na to da Washington traži izlaz iz sve dublje krize s Iranom, koja je već uzdrmala globalna tržišta, povećala cijene nafte i ponovo otvorila pitanje inflacije.

Istovremeno se postavlja ključno pitanje – ko bi mogao preuzeti vlast u Iranu nakon slabljenja političkog vrha u Teheranu usljed američkih i izraelskih poteza. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt naglasila je da su u toku osjetljivi diplomatski kontakti i da Sjedinjene Američke Države neće voditi pregovore putem medija.

Donald Trump je najavio privremenu pauzu od pet dana u napadima na iransku energetsku infrastrukturu, navodeći da se vode razgovori s „vrlo snažnim ljudima“ unutar Irana. S druge strane, zvanični Teheran negira da postoje bilo kakvi direktni pregovori.

Prema izvještajima, Ghalibaf je Trumpove tvrdnje nazvao netačnim informacijama, uz ocjenu da se time pokušava utjecati na kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu.

Jedan od ključnih interesa američke strane odnosi se upravo na naftu. Prema riječima izvora iz administracije, cilj nije uništavanje glavnih iranskih energetskih kapaciteta, već postizanje dogovora s eventualnim novim liderom, koji bi zauzvrat dobio političku stabilnost i međunarodno priznanje.

Ipak, dio Trumpovih saveznika skeptičan je prema ideji da SAD može utjecati na izbor budućeg iranskog lidera. Smatraju da je takav pristup preuranjen i da ne uzima u obzir složenost političkog sistema u Iranu.

Analitičari također upozoravaju da Galibaf, kao dugogodišnji član političkog establišmenta, vjerovatno ne bi bio spreman na velike ustupke. Riječ je o pragmatičnom političaru koji, uprkos ambicijama, ostaje posvećen očuvanju postojećeg poretka.

Čak i u slučaju da pokaže spremnost na kompromis, vjeruje se da bi vojni i sigurnosni krugovi u Iranu ograničili njegov manevarski prostor. Nepovjerenje prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu i dalje je snažno prisutno unutar iranskog sistema.

U tom kontekstu, američka administracija ne smatra realnom opcijom Rezu Pahlavija, opozicionog političara koji živi u inostranstvu, jer procjenjuju da nema dovoljno podrške unutar Irana.

Umjesto toga, fokus ostaje na ličnostima koje već imaju političku moć unutar sistema, a potraga za potencijalnim partnerom sve se više usmjerava upravo na predsjednika parlamenta, pišu Vijesti.

