Oboren izraelski F-16 iznad Irana

U danas objavljenoj izjavi, služba za odnose s javnošću IRGC-a navela je da je “neprijateljski avion” pogođen u 3:45 ujutro po lokalnom vremenu, naglasivši da su za presretanje odgovorni moderni sustavi protuzračne obrane, javlja iranska Press TV.

U izjavi se dodaje da rušenje izraelskog F-16 potvrđuje iranske tvrdnje o rastućoj vojnoj moći i spremnosti za obranu svog zračnog prostora od stranih upada.

Istovremeno, izraelska vojska je objavila da je jedan od njihovih borbenih zrakoplova bio meta projektila zemlja-zrak ispaljenog iz iranskih obrambenih sustava.

Navodno je zrakoplov poletio sa zadatkom izvođenja zračnih napada na ciljeve u Iranu, posebno u području oko Teherana, a tvrdi se da su piloti preživjeli incident.

Prema IRGC-u, tijekom sukoba je ciljano i uništeno više od 200 neprijateljskih zrakoplova, uključujući dronove, krstareće rakete i napredne borbene zrakoplove, što, kako kažu, pokazuje poboljšane iranske sposobnosti praćenja i zaštite svog zračnog prostora.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače, u onome što su nazvali “preventivnim udarima”, nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare odmazde protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

