“SAD su spremne na prevrate, hapšenja ili ubistva šefova stranih država”

„Unatoč svim vanjskim znakovima farse, a mislim da mnogi razumiju da su prisutni, posljedice onoga što naši američki kolege rade, u ovom slučaju u suradnji s Izraelcima , izuzetno su ozbiljne. Osjećat će se još jako dugo“, rekao je Lavrov ruskim medijima.

Istaknuo je da američki pristup nikada neće funkcionirati na Bliskom istoku te ocijenio da je na Bliskom istoku djelovanje “po principu siječenja sjekirom” neprihvatljivo.

Lavrov je istaknuo da za sada ne vidi da SAD uzima u obzir interese Rusije , ali vidi da Washington pokušava istisnuti Rusiju sa svih energetskih tržišta, javlja Sputnik.

Prema njegovim riječima, SAD pozdravlja marginalizaciju Rusije na europskim energetskim tržištima i pokazuje otvorene pretenzije u smjeru energetske dominacije diljem svijeta.

„Ovo je neobična situacija, povratak u vrijeme kada nije postojao okvir za međunarodne odnose . Otvoreno se govorilo da interesi SAD-a imaju prednost nad bilo kakvim međunarodnim sporazumima “, rekao je Lavrov.

Dana 28. veljače, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su niz napada na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran , a u napadima je bilo i civilnih žrtava.

Nakon toga, Iran je pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelski teritorij , kao i na američke vojne objekte diljem Bliskog istoka, što je dovelo do prekida brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac , ključnu rutu za isporuku nafte i tekućeg prirodnog plina na svjetska tržišta.

