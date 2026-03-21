Iran balističkim projektilom gađao Dimonu. Tamo se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela

Objavljeno prije 38 minuta

Dvadesetak osoba ozlijeđeno je u napadu balističkim projektilom na Dimonu u južnom Izraelu, priopćila je izraelska hitna služba.

Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene ozljede od gelera. Pomoć se pruža i drugim ozlijeđenima na mjestu napada.Dimonu je grad na jugu Izraela u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje te zemlje. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti.

Prema rasprostranjenim uvjerenjima, u njemu se proizvodi plutonij za neprijavljeni program nuklearnog oružja, čiji se arsenal procjenjuje na 80 do 400 bojnih glava,piše Index


