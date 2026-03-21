Iran balističkim projektilom gađao Dimonu. Tamo se nalazi glavno nuklearno postrojenje Izraela

Služba Magen David Adom putem Telegrama je izvijestila da njihovi bolničari pružaju pomoć desetogodišnjem dječaku i 40-godišnjoj ženi, koji su zadobili umjerene ozljede od gelera. Pomoć se pruža i drugim ozlijeđenima na mjestu napada.Dimonu je grad na jugu Izraela u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje te zemlje. Postrojenje u Dimoni, izgrađeno šezdesetih godina prošlog stoljeća uz pomoć Francuske, smatra se ključnim za izraelsku politiku nuklearne dvosmislenosti.

More footage showing the impact of an Israeli ballistic missile in the southern Israeli city of Dimona. Israeli emergency services have said that ~20 people were lightly injured following the strike. Israel’s Home Front Command has said that they have dispatched search and rescue… pic.twitter.com/8UVBNXlpC5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Prema rasprostranjenim uvjerenjima, u njemu se proizvodi plutonij za neprijavljeni program nuklearnog oružja, čiji se arsenal procjenjuje na 80 do 400 bojnih glava,piše Index

Facebook komentari