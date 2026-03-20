PANIKA U AMERICI: Dronovi satima kružili iznad nuklearnog arsenala

Prema izvještajima koje prenosi ABC News, grupa nepoznatih dronova danima je izvodila koordinisane prelete iznad strogo čuvanih zona baze, izazivajući uzbunu u Pentagonu i obavještajnim krugovima.

Više od običnog hobija: “Vojna preciznost” upada

Incidenti nisu bili izolovani slučajevi. Tokom perioda od oko sedam dana, bazu su nadlijetale grupe od deset ili više dronova istovremeno. Ono što istražitelje najviše zabrinjava nije samo broj letjelica, već njihova sofisticiranost:

Otpornost na ometanje: Dronovi su pokazali imunost na standardne sisteme elektronskog ratovanja i ometanja signala (jamming).

Strateško ciljanje: Letjelice su se fokusirale na najosjetljivije dijelove baze, uključujući stajanke za legendarne strateške bombardere B-52 Stratofortress.

Taktička promjena ruta: Svaki dan dronovi su koristili drugačije putanje dolaska i odlaska, što ukazuje na namjerno izbjegavanje praćenja i mapiranje rupa u radarskoj zaštiti.

Nuklearna trijada pod nadzorom?

Baza Barksdale igra ključnu ulogu u američkoj nuklearnoj trijadi. Činjenica da su nepoznate letjelice satima operisale iznad ovakvog objekta bez adekvatnog odgovora pokrenula je lavinu pitanja o sigurnosti zračnog prostora SAD-a.

Uprkos ozbiljnosti situacije, do danas nema zvanične potvrde da je ijedan dron oboren ili prizemljen. Stručnjaci sugerišu da bi se moglo raditi o “probijanju” (probing) – operaciji kojom strani akteri testiraju brzinu i način reakcije američkih snaga.

Ko stoji iza napada?

Iako istraga koju vode FBI i vojne službe još uvijek traje, zvanični krivac nije imenovan. Ipak, analitičari upozoravaju na mogućnost stranog izviđanja, sumnjajući na tehnološki napredne protivnike koji koriste asimetrične metode za prikupljanje obavještajnih podataka.

Zvaničnici Pentagona za sada su suzdržani u izjavama, ali naglašavaju da su mjere nadzora podignute na najviši nivo. Slični incidenti zabilježeni su i u drugim ključnim bazama, što ukazuje na to da ovo nije izolovan incident već širi sigurnosni trend.

