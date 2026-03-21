Iran: “Ako terorist Tramp napravi tu pogrešku, neće uspjeti ni iznijeti lijesove svojih vojnika s našeg tla”

Neimenovani iranski izvor zaprijetio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu “iznenađenjem” ako pošalje američke vojnike na otok Harg, reagirajući na napise da SAD razmatra okupaciju ili blokadu tog otoka.Ako terorist Tramp napravi tu pogrešku, čeka ga takvo iznenađenje da neće uspjeti ni iznijeti lijesove svojih vojnika s našeg tla – navodno je rekao izvor za iransku državnu novinsku agenciju Tasnim.

Strateški važan otok

Prijetnje dolaze u vrijeme pojačanih napetosti. Iran je od početka rata više puta upućivao prijetnje SAD-u i Izraelu te pokretao osvetničke napade diljem Bliskog istoka. Prošlog tjedna Sjedinjene Američke Države bombardirale su vojne objekte na otoku Harg, preko kojeg se odvija 90 posto iranskog izvoza nafte, ali su se suzdržale od napada na njegovu naftnu infrastrukturu.

Tasnim piše da je Iran zaprijetio da će ugroziti plovidbu u moreuzu Bab el-Mandeb ako SAD izvedu “vojni napad” na Harg, pri čemu se misli na kopnenu operaciju, s obzirom na to da su američke snage već izvodile zračne udare na otok.

Moreuz Bab el-Mandeb nalazi se između Jemena na Arapskom poluotoku i afričkih država Džibutija i Eritreje, na ulazu u Crveno more. Povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i dalje s Indijskim oceanom, čineći ga jednom od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu.

Prijetnja je znakovita jer jemenski Huti, koje je Iran ranije koristio kao glavne izvršitelje svoje strategije za ugrožavanje plovidbe u moreuzu i Crvenom moru, još nisu ušli u sukob, navodi Tasnim pozivajući se na iranske dužnosnike.

Zašto je Harg toliko važan?

Važnost otoka Harg leži u njegovoj središnjoj ulozi u iranskom izvoznom sistemu. Preko ovog otoka, smještenog u sjevernom Perzijskom zaljevu, Iran izvozi oko 90 posto svoje sirove nafte, uglavnom prema Kini i drugim azijskim tržištima.

Iako je relativno malen – dug osam, a širok između četiri i pet kilometara – na otoku se nalazi opsežna infrastruktura, uključujući skladišne spremnike, cjevovode i terminale za utovar. Naftovodi s nekih od najvećih iranskih naftnih polja spajaju se upravo ondje prije nego što se sirova nafta ukrca na tankere.

Izvoz nafte ključan je izvor prihoda za iransku vladu, što otok Harg čini vitalnom gospodarskom imovinom.

Globalne ekonomske posljedice

Analitičari procjenjuju da bi napad na izvozne terminale otoka Harg mogao s globalnog tržišta ukloniti 1,5 do 2 miliona barela nafte dnevno. To bi predstavljalo oko 3 do 4 posto globalne pomorske trgovine sirovom naftom, smatra Roukaya Ibrahim, strateginja za sirovine u investicijskoj kompaniji BCA.

Posebno su izložena azijska gospodarstva, uključujući Kinu, koja se uvelike oslanjaju na isporuke nafte s Bliskog istoka.

– Napad na naftnu infrastrukturu otoka Harg ne samo da bi naštetio iranskom izvoznom kapacitetu, već bi i povećao rizik od širih napada na regionalnu energetsku infrastrukturu – rekla je Ibrahim.

Dodala je da bi takva eskalacija mogla podići cijene nafte prema 120 dolara po barelu. Od početka rata, cijene sirove nafte Brent porasle su za 42 posto, a WTI za 47 posto, ističe Džim Rid, globalni voditelj makroistraživanja u Deutsche Banku.

Rizik od šire odmazde

Analitičari upozoravaju da najveći rizik leži u mogućoj eskalaciji sukoba koja bi bila usmjerena na energetsku infrastrukturu diljem regije. Potencijalne mete mogli bi biti i naftovodi izgrađeni kako bi zaobišli Hormuški moreuz,piše Avaz

– Posebno bi značajan udarac predstavljali napadi na saudijski naftovod Istok-Zapad i naftovod Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji se oba koriste za preusmjeravanje nafte u slučaju zatvaranja Hormuškog moreuza – objasnila je Ibrahim.

Istraživački tim JPMorgana također je zaključio da bi napad na otok Harg vjerojatno izazvao odmazdu u Hormuškom tjesnacu ili napade na velika regionalna energetska postrojenja.

Pritom su istaknuli nekoliko strateški važnih naftnih čvorišta koja bi mogla biti ugrožena, uključujući saudijsku Ras Tanuru, postrojenje za preradu Abqaiq i Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poremećaj u radu bilo kojeg od ovih postrojenja dodatno bi zaoštrio situaciju s opskrbom naftom na globalnoj razini.

