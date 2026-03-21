Iran potvrdio: Napadnut nuklearni kompleks

Kompleks za obogaćivanje uranija Shahid Ahmadi Roshan u Natanzu ponovno je danas napadnut, objavile su iranske vlasti, navodeći da nema opasnosti za stanovništvo niti curenja radioaktivnog materijala.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, napad su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

U priopćenju se navodi da je napad bio usmjeren na kompleks za obogaćivanje urana u Natanzu, dok su nadležne službe odmah pokrenule tehnička ispitivanja kako bi utvrdile postoji li radioaktivna kontaminacija.

