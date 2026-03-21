Svijet

Trumpove izjave “ne odražavaju realnost na terenu”

8.6K  
Objavljeno prije 52 minute

Iranski dužnosnici danas su ocijenili da izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem završetku vojnih operacija ne odražavaju stvarno stanje na terenu, naglasivši da nije došlo do smanjenja američke vojne prisutnosti u regiji.

„Teheran ne vjeruje Trumpovim izjavama, nije bilo opipljivih promjena u razini američkih vojnih aktivnosti u regiji“, rekao je neimenovani dužnosnik iranskoj novinskoj agenciji ISNA, izvijestila je Al Jazeera.

Dodao je da Trumpove izjave “ne odražavaju stvarnost na terenu” te je izjavio da je Teheran zaključio da bi trebao “naučiti lekciju” američkom predsjedniku.

Trump je prethodno rekao da razmatra “postupno smanjenje” vojnih operacija u Iranu, ali je kasnije rekao da ne želi primirje.

„Ne proglašavate prekid vatre kada doslovno uništavate drugu stranu“, rekao je Trump novinarima.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače, u onome što su nazvali “preventivnim udarima”, nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare odmazde protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh