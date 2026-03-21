Trumpove izjave “ne odražavaju realnost na terenu”

„Teheran ne vjeruje Trumpovim izjavama, nije bilo opipljivih promjena u razini američkih vojnih aktivnosti u regiji“, rekao je neimenovani dužnosnik iranskoj novinskoj agenciji ISNA, izvijestila je Al Jazeera.

Dodao je da Trumpove izjave “ne odražavaju stvarnost na terenu” te je izjavio da je Teheran zaključio da bi trebao “naučiti lekciju” američkom predsjedniku.

Trump je prethodno rekao da razmatra “postupno smanjenje” vojnih operacija u Iranu, ali je kasnije rekao da ne želi primirje.

„Ne proglašavate prekid vatre kada doslovno uništavate drugu stranu“, rekao je Trump novinarima.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače, u onome što su nazvali “preventivnim udarima”, nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare odmazde protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

