Ovo su najtraženiji poslovi u Njemačkoj: Zarade često prelaze i 2.000 eura mjesečno

Poslovi u skladištima, poput pakovanja i sortiranja robe, nude plate između 1.800 i 2.300 eura, a često ne zahtijevaju znanje jezika u početku. Mnogi radnici iz BiH upravo na ovim poslovima započinju svoj radni put.Finansijski prekršajiOdlazak u Njemačku više nije rezervisan samo za visokoobrazovane radnike. Naprotiv, sve veći broj ljudi iz Bosne i Hercegovine pronalazi posao bez diplome, a zarade često prelaze i 2.000 eura mjesečno, pa čak i do 2.500 eura.Tržište rada u Njemačkoj trenutno bilježi veliki nedostatak radne snage, posebno u sektorima gdje formalno obrazovanje nije presudno. Najtraženiji su radnici u logistici, skladištima, građevini i ugostiteljstvu.

Građevinski sektor je među najisplativijima. Pomoćni radnici mogu zaraditi oko 2.000 eura, dok iskusni majstori prelaze i 3.000 eura mjesečno. Iako je posao fizički zahtjevan, zarada je znatno veća nego u regionu,piše Depo

Ugostiteljstvo također nudi dobre prilike. Konobari i pomoćno osoblje, uz osnovnu platu, ostvaruju dodatne prihode kroz bakšiš, što ukupnu zaradu može značajno povećati.

Velika prednost ovih poslova je što omogućavaju brz ulazak na tržište rada, a mnogi poslodavci nude i smještaj ili pomoć pri pronalasku stana.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je važno imati ugovor prije odlaska i izbjegavati neprovjerene agencije. Oni koji dolaze pripremljeni imaju znatno veće šanse za uspjeh.

Facebook komentari