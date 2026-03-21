Iran uvodi novi sistem u Hormuškom moreuzu: Promjena koja bi mogla biti vrlo problematična

Iran je posljednjih dana započeo provođenje mjera koje podrazumijevaju selektivnu blokadu Hormuškog moreuza, dopuštajući prolazak brodovima samo iz određenih država kroz ovaj strateški važan plovni pravac. Istovremeno, više zemalja vodi direktne pregovore s Teheranom o uvjetima tranzita kroz iranske teritorijalne vode.Prema navodima servisa Lloyd’s List, među državama koje su uključene u razgovore nalaze se Indija, Pakistan, Irak, Malezija i Kina. Uspostavljanje novog sistema kontrole i registracije plovila razvija Iranska revolucionarna garda, koja preuzima ključnu ulogu u upravljanju ovim procesom, prenosi Oslobođenje.

Do sredine sedmice, najmanje devet brodova prošlo je kroz koridor u blizini iranskog otoka Larak. U istim izvještajima navodi se da je jedan tanker platio približno dva miliona dolara kako bi dobio dozvolu za prolazak, što ukazuje na konkretne finansijske uslove koji prate novi režim.

Ovakav pristup otvara niz pitanja u vezi s funkcionisanjem međunarodne trgovine i sigurnosti plovidbe. Posebno se izdvaja potencijalna reakcija osiguravateljske industrije, koja bi mogla predstavljati ozbiljnu prepreku za širu primjenu ovog modela.

Analitičarka Alex Mills, koja se bavi međunarodnom trgovinom i pomorskim pravom, izjavila je za Al Jazeeru da novi sistem registracije može poslužiti kao kratkoročno rješenje, ali da nosi određene rizike i ograničenja.

– Zanimljiv je iranski prijedlog da se brodovima dopusti prolazak kroz njihove vode ako pristaju u iranske luke i prijave sva odredišta tereta. To je u suprotnosti s dugogodišnjom praksom ‘skrivanja’ pri ulasku u iranske vode i donosi dodatne sigurnosne rizike za plovila dok sukob traje – rekla je Mills,piše Oslobodjenje

Ona je dodatno naglasila da bi ovakav način poslovanja mogao biti problematičan zbog osiguranja, operativne sigurnosti i postojećih sankcija.

– Uvjerena sam da plovila ne bi mogla poslovati na taj način zbog osiguranja, operativne sigurnosti i postojećih sankcija, no kako se sukob nastavlja, za neke tvrtke i brodove to bi mogao postati rizik koji se isplati preuzeti – dodala je.

Uvođenje selektivnog režima prolaska kroz Hormuški moreuz predstavlja značajnu promjenu u upravljanju jednim od ključnih pomorskih pravaca, uz istovremeno otvaranje pitanja sigurnosti plovidbe, ekonomskih posljedica i odnosa između država uključenih u ovaj proces.

