Objavljeno pismo “neprijateljima Irana”

U pisanoj poruci, Hamnei je naglasio: ” Sigurnost se može uskratiti unutarnjim i vanjskim neprijateljima , ali se jamči svim našim sunarodnjacima.”

Iranski ministar obavještajnih poslova Esmail Khatib ubijen je u izraelskom napadu izvedenom u noći između utorka i srijede.

Atentat se dogodio samo dan nakon što je ubijen i najviši državni sigurnosni dužnosnik Ali Larijani.

U poruci predsjedniku Massoudu Pezeshkianu , Hamenei je Khatiba opisao kao “dugogodišnjeg i skromnog veterana”.

Dodao je da “njegovu odsutnost moraju nadoknaditi udvostručeni napori ” ministarstva obavještajnih poslova.

Od početka sukoba s Izraelom i Sjedinjenim Državama krajem rujna, Iran je izgubio desetke visokih dužnosnika i vojnih zapovjednika.

Također je danas objavljeno da je ubijen glasnogovornik IRGC-a, Ali Mohammad Naini .

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ranije ovog tjedna sugerirao je da je i sam Mojtaba Khamenei lakše ozlijeđen tijekom izraelskih napada na Teheran, ali da se u međuvremenu oporavio.

S druge strane, u medijima su se pojavila različita izvješća prema kojima je novi vrhovni vođa Irana zapravo teško ranjen u napadu u kojem je poginuo i njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, te da je izgubio nogu i zadobio teške ozljede unutarnjih organa.

