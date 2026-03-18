“Otvorite Ormuski moreuz ili slijedi uništenje”

Kako je izvor izraelske televizije rekao, Izrael je zaprijetio daljnjim napadima na iranska energetska postrojenja .

„Izrael je operativno pomogao u slanju američke poruke . Ili će Hormuški tjesnac biti otvoren i Iranci će ukloniti morske mine , ili će cijeli objekt biti uništen, kao i drugi energetski objekti “, rekao je neimenovani visoki izraelski dužnosnik televizijskoj postaji.

Napad se dogodio ranije danas, a oštećeno je nekoliko zgrada u Posebnoj ekonomskoj energetskoj zoni Južni Pars , izvijestila je iranska agencija Tasnim.

Izraelski dužnosnik potvrdio je ranije danas da su izraelske zračne snage napale iransku plinsku infrastrukturu na jugu zemlje te da je meta napada bilo najveće iransko postrojenje za preradu plina u pokrajini Bushehr.

Polje Južni Pars najveća je poznata rezerva plina na svijetu i osigurava oko 70 posto iranskog domaćeg prirodnog plina . Iran , koji dijeli najveće svjetsko nalazište prirodnog plina s Katarom , razvio je vlastitu infrastrukturu plinskih polja od kraja 1990-ih.

