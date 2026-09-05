Crna hronika

Šestogodišnji dječak poginuo u prevrtanju kvada u Gornjem Vakufu

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Objavljeno prije 42 minute

Kako je kazao Karadža, dječak je sam upravljao kvadom, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila

Šestogodišnji dječak iz Gornjeg Vakufa poginuo je u naselju Dražev Dolac, na području općine Gornji Vakuf, u prevrtanju kvada, potvrdio je za “Avaz” glasnogovornik policije MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža.

Policija je o nesreći obaviještena u 18:15 sati. Dječak je prevezen u Dom zdravlja, gdje je konstatovana njegova smrt,piše Avaz

Kako je kazao Karadža, dječak je sam upravljao kvadom na privatnoj parceli, te je u jednom trenutku došlo do prevrtanja vozila uslijed čega je dječak zadobio povrede.

– U 18.20 sati iz Doma zdravlja obaviješteni smo da je dijete podleglo povredama – rekao je Karadža.

O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok uviđaj obavljaju službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno.


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