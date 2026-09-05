Kineski horoskop za septembar 2026: Pacov izlazi iz senke, Tigar dobija nagradu, a evo kome stiže ljubav

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovaj mjesec će vam pomoći da se dokažete na poslu i zaslužite povjerenje svog rukovodstva. Ne bojte se preuzeti dodatne odgovornosti – one bi mogle otvoriti put ka unapređenju ili zanimljivom i unosnom projektu. U vašem ličnom životu moguće su prijatne promjene: samci Pacovi trebalo bi češće prihvatati pozive i upoznavati nove ljude. U vezama je važno da se manja neslaganja ne pretvore u ozbiljne sukobe. Vaš srećan dan je 8. septembar.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Prvi mjesec jeseni zahtijevaće strpljenje i dosljednost. Na poslu ne pokušavajte uraditi sve odjednom: postepeno završavanje zadataka biće korisnije od ishitrenih i rizičnih odluka. Vaša finansijska situacija biće stabilna ako izbjegavate nepromišljene kupovine. Kineski horoskop tvrdi: vrijeme je za iskren razgovor – možda vašem partneru nedostaje pažnje i podrške. Vaš srećan dan je 19. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Septembar će biti aktivan i događajima bogat mjesec za vas. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje liderske vještine i predložite projekat koji ste dugo željeli realizovati. Ne bojte se konkurencije – vaš trud će biti primijećen, a do kraja mjeseca dobićete izdašnu nagradu. U vašem ličnom životu moguć je neočekivani susret, koji bi se brzo mogao razviti u romantično interesovanje. Porodični Tigrovi trebalo bi da dodaju više spontanosti svojim vezama. Vaš srećan dan je 10. septembar, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovog mjeseca žudjećete za više mira i sigurnosti. Na poslu je najbolje da izbjegavate uplitanje u tuđe sukobe i da se fokusirate na svoje zadatke. Kolege vam se mogu obratiti za savjet, a vaše iskustvo pomoći će u jačanju odnosa unutar tima. U ljubavi je ovo pravo vrijeme da otvoreno izrazite svoje želje i očekivanja. Ako ste još uvijek slobodni, razmislite o svom bliskom krugu prijatelja. Vaš srećan dan je 21. septembar.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ovaj mjesec obećava značajan napredak u karijeri za Zmajeve. Ponuda može u početku djelovati previše izazovno, ali bi vas mogla podići na viši nivo. Ključno je da ne precijenite svoje sposobnosti i da rano zatražite pomoć. U vašem ličnom životu moguće su intenzivne emocije, pa čak i ljubomora, zato pokušajte da ne donosite prebrze zaključke bez čvrstih osnova. Slobodni Zmajevi treba da se fokusiraju na samousavršavanje. Vaš srećan dan je 6. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Septembar će vas natjerati da donesete odluke koje dugo odlažete. Ovo se posebno odnosi na posao i finansije: vrijeme je da shvatite svoje prave ciljeve. Vaša intuicija biće posebno jaka, zato vjerujte svojim prvim instinktima. U vezama je moguć važan razgovor o budućnosti. Slobodne Zmije trebalo bi da razmotre nekoga sa karijernim iskustvom. Vaš srećan dan je 23. septembar, savjetuje kineski horoskop za septembar 2026.

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