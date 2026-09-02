Sve troje djece na koje je naletio podivljali vozač u Cazinu ostalo bez desne noge, Bišćani izašli na ulice

Troje djece je u teškom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga.

– Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, morao je da se odradi hitni operativni tretman i da se riješi zbrinjavanje takvog jednog krvarenja, da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom – kazala je dr. Jasmina Šehović, specijalistica anesteziologije i reanimatologije u Jedinici intenzivnog liječenja Kantonalne bolnice Bihać.

Djeca se trenutno nalaze na intenzivnom odjelu. Dvije djevojčice, u dobi od šest i 12 godina, prema informacijama iz bolnice, trenutno su stabilnog općeg stanja, dok je devetogodišnji dječak u komi.

– Pacijent 2017. godište je u komi. On je, nažalost, uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice, koja je operativno riješena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurohirurških i maksilofacijalnih povreda pacijent za sada životno ugrožen – pojasnila je Šehović.

Do nesreće je došlo kada je vozač Fahret Horozović, usljed velikog prekoračenja brzine i u alkoholiziranom stanju, udario u potporni zid porodične kuće, na kojem su se nalazila djeca.

Tim povodom u Bihaću je večeras održano mirno okupljanje građana, koji su na ovaj način željeli ukazati na problem obijesne vožnje, koja sve češće sa sobom nosi teške posljedice, piše Federalna.ba.

Dosta divljanja po cestama

Iako se tragedija dogodila u Cazinu, u znak podrške i protesta na ulicama su bili i Bišćani. Oko 30 građana okupilo se u dvorištu Tehničke škole u Bihaću, poručujući da im je dosta divljanja po cestama.

Kažu da ne žele više strahovati svaki put kada djecu pošalju u školu i pitati se hoće li se ona vratiti živa.

Sinoćnja tragedija, poručuju, bila je kap koja je prelila čašu. Podsjećaju i na nedavni slučaj u Ulici dr. Irfana Ljubijankića, kada je motociklista udario pješaka koji je izlazio iz dvorišta svoje kuće.Brojne saobraćajne nesreće koje se događaju na području Unsko-sanskog kantona, kažu građani, pokazuju potrebu za sistemskim rješenjima.

Novi zakon nije dovoljan

Građanima je poznato da je usvojen novi zakon o saobraćaju, ali smatraju da to nije dovoljno. Samo nekoliko mjeseci nakon njegovog usvajanja dogodila se, kako navode, stravična i nezapamćena nesreća u Cazinu.Tokom dana pokazana je i solidarnost Krajišnika. Već sinoć, kako je kazano na okupljanju, na prvi poziv odazvalo se više od 15 ljekara, hirurga, anesteziologa i veliki broj drugih medicinskih radnika kako bi pomogli u spašavanju djece. U rekordnom roku prikupljena je i potrebna krv.

Djeca u dobi od šest, devet i 12 godina, zbog posljedica nesreće, suočit će se s trajnim posljedicama,piše Avaz

Nezadovoljstvo i strah

Građani okupljeni u Bihaću večeras su prošetali gradom s transparentima, želeći ukazati na svoje nezadovoljstvo, ali i na strah koji osjećaju prilikom prelaska ceste ili boravka uz saobraćajnice.

Ističu da se sinoćnja nesreća dogodila u dvorištu porodične kuće, što dodatno pokazuje, kako smatraju, koliko su posljedice obijesne vožnje nepredvidive.

Ovo je bilo neformalno okupljanje građana, ponukano sinoćnjom tragedijom. Organizatori najavljuju da će u narednim danima formirati grupe i organizirati proteste, s ciljem da se, kako poručuju, stane ukraj vozačima koji divljaju po cestama.

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