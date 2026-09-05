Borcu stigla rigorozna kazna UEFA: Dio stadiona biće zatvoren

Kako je navedeno iz UEFA, aktuelni šampion BiH kažnjen je po četiri osnova:

– nepristojno/nedolično ponašanje ekipe (5 ili više igrača), Član 15(4) Disciplinskog pravilnika;

– rasističko i/ili diskriminatorsko ponašanje, Član 14(2);

– paljenje pirotehnike ili bilo kojih drugih predmeta, Član 16(2)(c);

– vrijeđanje/upućivanje pogrdnih riječi službenom licu utakmice od strane člana osoblja Bogoljuba Zeljkovića, Član 15(1)(b).

Shodno tome, Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) odlučilo je:

– da naloži aktiviranje i sprovođenje uslovne disciplinske mjere koju je CEDB izrekao u svojoj odluci od 21. februara 2025. godine zbog rasističkog i/ili diskriminatorskog ponašanja navijača FK Borac, odnosno da naloži djelimično zatvaranje stadiona FK Borac (t.j. 500 susjednih sjedišta na istočnoj tribini) tokom naredne jedne utakmice UEFA takmičenja u kojoj će FK Borac igrati kao domaćin.

– kazni FK Borac novčanom kaznom od 30.000 evra i naloži djelimično zatvaranje stadiona FK Borac (t.j. 800 susjednih sjedišta na istočnoj tribini) tokom još jedne dodatne utakmice UEFA takmičenja u kojoj će FK Borac igrati kao domaćin, zbog rasističkog i/ili diskriminatorskog ponašanja njegovih navijača. Navedeno djelimično zatvaranje stadiona za dodatnu utakmicu UEFA klupskog takmičenja na domaćem terenu se odlaže (izriče se uslovno) sa probnim periodom od dvije godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

– da kazni FK Borac novčanom kaznom od 4.000 evra zbog nepristojnog/nedoličnog ponašanja ekipe,pišu Nezavisne

– da kazni FK Borac novčanom kaznom od 3.500 evra zbog paljenja pirotehnike.

– da kazni člana osoblja FK Borac Bogoljuba Zeljkovića novčanom kaznom od 2.000 evra zbog vrijeđanja i/ili upućivanja pogrdnih riječi službenom licu utakmice.

Podsjetimo, fudbaleri Borca još jednom će igrati u Evropi. Izabranici Vinka Marinovića slavili su 3:1 protiv Vikingura u Banjaluci i tako obezbijedili učešće u Ligi konferencije.

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