SAD napao iranske raketne položaje kod Hormuškog moreuza, koristili bombe za probijanje bunkera

Američka vojska je napala iranske raketne lokacije duž Hormuškog moreuza snažnim bombama namijenjene uništavanju utvrđenih podzemnih ciljeva.Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspješno upotrijebile više projektila duboke penetracije na utvrđenim iranskim raketnim lokacijama, duž iranske obale moreuza,piše Avaz

– Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodni brodski promet u moreuzu – saopštila je američka vojska.

Iransko efektivno zatvaranje plovnog puta kroz koji se kreće otprilike 20% svjetskih pošiljki nafte, oštro je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinijelo rastu globalnih cijena nafte.Ogromne bombe, nazvane “razbijači bunkera”, koje navodno koštaju 288.000 dolara svaka, manje su snažne od bombi od 13.600 kg koje su SAD koristile prošle godine kada su napale tri podzemna nuklearna objekta u Iranu.

Za razliku od konvencionalnih bombi, bombe za uništavanje bunkera nisu dizajnirane da eksplodiraju u zraku, na tlu ili površini mete. Obložene su teškim, kaljenim čelikom i napravljene su da prodru duboko u zemlju prije detonacije.

