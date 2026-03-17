Svijet

Trump u sobi punoj novinara najavio napad na još jednu zemlju

4.5K  
Objavljeno prije 27 minuta

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da misli da će imati “čast zauzeti Kubu” i da s tom otočnom državom “može učiniti šta god hoće”.

Vjerujem da ću imati čast, čast zauzeti Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast”, rekao je Trump tokom potpisivanja izvršne uredbe u Bijeloj kući.

Američki predsjednik sedmicama ponavlja da je Kuba na rubu kolapsa.

“Bilo da je oslobodim, zauzmem, mislim da s njom mogu učiniti šta god želim. Oni su trenutno vrlo oslabljena nacija. To je propala nacija. Nemaju novca, nemaju nafte, nemaju ništa”, rekao jePod Trumpom, Washington je povećao ekonomski pritisak na Kubu, s ciljem prekida dotoka deviza i nafte na karipski otok.

Pritisak se pojačao nakon što su američke vlasti u januaru izvele operaciju u kojoj je venecuelski predsjednik Nicolas Maduro uhapšen u glavnom gradu Caracasu i odveden u SAD.

Tim je potezom Havana ostala bez jednog od najvažnijih saveznika, koji je dugo podržavao otok, posebno kroz opskrbu naftom, usred višedesetljetnog američkog trgovinskog embarga s Kubom, prenosi Hina.

Trenutno se Kuba nalazi u jednoj od najtežih ekonomskih kriza od revolucije koju je 1959. predvodio Fidel Castro.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh