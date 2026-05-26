Kraja maja donosi šok preokret: Za 2 znaka horoskopa stižu pare i ljubavno ludilo!

Zvijezde za posljednju nedjelju maja donose velike preokrete na ljubavnom i poslovnom planu. Nekim znacima stiže novac i poslovni uspeh, dok će drugi morati da rešavaju emotivne nesporazume i vraćaju karmičke dugove.

Evo šta očekuje svaki horoskopski znak do kraja maja.

OVAN

Posao – Moguća je nova poslovna ponuda ili prilika za napredovanje.

Ljubav – Partner će biti iznenađen vašim impulsivnim potezom. Slobodne čeka novo poznanstvo.

Zdravlje – Povedite računa o stresu i sitnim povredama zbog brzopletosti.

BIK

Posao – Moguća je povišica, bonus ili dugo očekivana uplata.

Ljubav – Stabilnost vam je prioritet, a partner će ceniti vašu pažnju i posvećenost.

Zdravlje – Više odmora i manje teške hrane pomoći će vam da vratite energiju.

BLIZANCI

Posao – Komunikacija će vam biti najveći adut, ali pazite na pogrešne informacije.

Ljubav – Moguće je priznanje emocija od osobe iz bliskog okruženja.

Zdravlje – Smanjite stres i unos kafe.

RAK

Posao – Intuicija vam pomaže da prepoznate kome možete da verujete na poslu.

Ljubav – Rakovi će biti emotivniji nego inače, a partner će pokazati veliku podršku i razumevanje.

Zdravlje – Povedite računa o ishrani i varenju.

LAV

Posao – Lavovi će zablistati na poslu i dobiti priliku da pokažu liderske sposobnosti.

Ljubav – Moguće su manje svađe zbog ega i potrebe za pažnjom.

Zdravlje Pazite na kičmu i fizičko opterećenje.

DJEVICA

Posao – Vaša preciznost i analitičnost donose uspeh.

Ljubav – Kritikovanje partnera moglo bi da izazove napetost.

Zdravlje – Više sna i vitamina biće neophodno.

VAGA

Posao – Vaša diplomatska priroda pomoći će u rešavanju sukoba i važnih pregovora.

Ljubav – Vage očekuju zanimljivi susreti i romantični trenuci krajem nedelje.

Zdravlje – Povedite računa o leđima i unosu tečnosti.

ŠKORPIJA

Posao – Škorpije ulaze u važan period poslovnih odluka i finansijskih pregovora.

Ljubav – Emocije će biti veoma intenzivne, a ljubomora može napraviti problem u vezi.

Zdravlje – Potrebno vam je više odmora i detoksikacije.

STRIJELAC

Posao – Otvara vam se mogućnost putovanja ili saradnje sa inostranstvom.

Ljubav – Potreba za slobodom mogla bi da izazove nesuglasice sa partnerom.

Zdravlje – Pazite na iscrpljenost i lošu ishranu.

JARAC

Posao – Vaš trud konačno dolazi do izražaja, a moguć je razgovor o napredovanju.

Ljubav – Ozbiljni razgovori o budućnosti veze obeležiće ovu nedelju.

Zdravlje – Više odmora pomoći će vam da izbegnete iscrpljenost.

VODOLIJA

Posao – Originalne ideje donose vam uspeh i nove saradnje.

Ljubav – Prijateljstvo bi moglo da preraste u nešto više.

Zdravlje – Pazite na cirkulaciju i umor.

RIBE

Posao – Intuicija će vam pomoći da donesete prave poslovne odluke.

Ljubav – Moguće je obnavljanje kontakta sa starom simpatijom i velika romantična ljubav.

Zdravlje – Više sna i opuštanja pomoći će vam da se osjećate bolje.

