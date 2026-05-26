Kraja maja donosi šok preokret: Za 2 znaka horoskopa stižu pare i ljubavno ludilo!

Zvijezde za posljednju nedjelju maja donose velike preokrete na ljubavnom i poslovnom planu. Nekim znacima stiže novac i poslovni uspeh, dok će drugi morati da rešavaju emotivne nesporazume i vraćaju karmičke dugove.
Evo šta očekuje svaki horoskopski znak do kraja maja.
OVAN
Posao – Moguća je nova poslovna ponuda ili prilika za napredovanje.
Ljubav – Partner će biti iznenađen vašim impulsivnim potezom. Slobodne čeka novo poznanstvo.
Zdravlje – Povedite računa o stresu i sitnim povredama zbog brzopletosti.
BIK
Posao – Moguća je povišica, bonus ili dugo očekivana uplata.
Ljubav – Stabilnost vam je prioritet, a partner će ceniti vašu pažnju i posvećenost.
Zdravlje – Više odmora i manje teške hrane pomoći će vam da vratite energiju.
BLIZANCI
Posao – Komunikacija će vam biti najveći adut, ali pazite na pogrešne informacije.
Ljubav – Moguće je priznanje emocija od osobe iz bliskog okruženja.
Zdravlje – Smanjite stres i unos kafe.
RAK
Posao – Intuicija vam pomaže da prepoznate kome možete da verujete na poslu.
Ljubav – Rakovi će biti emotivniji nego inače, a partner će pokazati veliku podršku i razumevanje.
Zdravlje – Povedite računa o ishrani i varenju.
LAV
Posao – Lavovi će zablistati na poslu i dobiti priliku da pokažu liderske sposobnosti.
Ljubav – Moguće su manje svađe zbog ega i potrebe za pažnjom.
Zdravlje Pazite na kičmu i fizičko opterećenje.
DJEVICA
Posao – Vaša preciznost i analitičnost donose uspeh.
Ljubav – Kritikovanje partnera moglo bi da izazove napetost.
Zdravlje – Više sna i vitamina biće neophodno.
VAGA
Posao – Vaša diplomatska priroda pomoći će u rešavanju sukoba i važnih pregovora.
Ljubav – Vage očekuju zanimljivi susreti i romantični trenuci krajem nedelje.
Zdravlje – Povedite računa o leđima i unosu tečnosti.
ŠKORPIJA
Posao – Škorpije ulaze u važan period poslovnih odluka i finansijskih pregovora.
Ljubav – Emocije će biti veoma intenzivne, a ljubomora može napraviti problem u vezi.
Zdravlje – Potrebno vam je više odmora i detoksikacije.
STRIJELAC
Posao – Otvara vam se mogućnost putovanja ili saradnje sa inostranstvom.
Ljubav – Potreba za slobodom mogla bi da izazove nesuglasice sa partnerom.
Zdravlje – Pazite na iscrpljenost i lošu ishranu.
JARAC
Posao – Vaš trud konačno dolazi do izražaja, a moguć je razgovor o napredovanju.
Ljubav – Ozbiljni razgovori o budućnosti veze obeležiće ovu nedelju.
Zdravlje – Više odmora pomoći će vam da izbegnete iscrpljenost.
VODOLIJA
Posao – Originalne ideje donose vam uspeh i nove saradnje.
Ljubav – Prijateljstvo bi moglo da preraste u nešto više.
Zdravlje – Pazite na cirkulaciju i umor.
RIBE
Posao – Intuicija će vam pomoći da donesete prave poslovne odluke.
Ljubav – Moguće je obnavljanje kontakta sa starom simpatijom i velika romantična ljubav.
Zdravlje – Više sna i opuštanja pomoći će vam da se osjećate bolje.