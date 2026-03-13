SAD šalje dodatnih 5.000 vojnika i ratne brodove na Bliski istok

SAD planira poslati dodatne marince i ratne brodove na Bliski istok, rekla su tri američka zvaničnika za NBC News. NBC News navodi da će biti raspoređeno oko 2.500 dodatnih marinaca i 2.500 mornara.Mornari dolaze iz amfibijske skupine Tripoli, koju čine brodovi USS San Diego, USS Tripoli i USS New Orleans. Ti su brodovi nedavno djelovali u Filipinskom moru, ali se sada kreću prema zapadu.

Američko Centralno zapovjedništvo zatražilo je dodatne snage jer je “dio plana za ovaj rat bio imati marince na raspolaganju kako bi se osigurale dodatne operativne opcije”, rekao je jedan američki zvaničnik,piše Avaz

Još nije jasno za koju će tačno zadaću ta postrojba biti korištena niti gdje će biti raspoređena.

Takve postrojbe posebno su značajne jer su obučene za reakciju u kriznim situacijama, evakuaciju iz opasnih područja, zaštitu veleposlanstava i slične zadatke. Također su obučene da prve ulaze na teren kako bi osigurale područje za dolazak drugih snaga, primjerice postrojbi za specijalne operacije koje zatim provode misiju.

