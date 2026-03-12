VELIKO OTKRIĆE CNN-a: “Amerika je uoči napada napravila težak propust, previd su priznali i Hegseth i general Caine!”

CNN je saznao da su američki ministar odbrane Pete Hegseth i general Dan Caine, načelnik Zajedničkog štaba američkih oružanih snaga, na zatvorenoj konferenciji u Kongresu SAD-a priznali da su iranski dronovi Šahed veći problem nego što se očekivalo. Relativno jeftino oružje, koje košta nekoliko desetaka hiljada dolara, velik je problem i vrlo je skupo uništiti ga presretačima, a američka protuzračna obrana ne može ih sve oboriti, objasnili su Hegseth i Caine.

Najgore od svega – za to su sami krivi.

Portal Axios u utorak je izvijestio da su Sjedinjene Države prošlo ljeto dobile priliku izgraditi odbrambeni štit od dronova na Bliskom istoku, koristeći ukrajinsku stručnost. Axios je došao do prezentacije u PowerPointu koju je Volodimir Zelenski održao u Bijeloj kući u kolovozu, pokazujući kako bi njihova tehnologija mogla zaštititi američke snage i saveznike u potencijalnom ratu na Bliskom istoku. Osim senzora i sustava protuzračne obrane, Ukrajina je razvila i jeftin presretač dron za obaranje Šaheda.

“Željeli smo zajedničkim snagama izgraditi zidove od dronova i sve što ide uz njih, poput radara”, rekao je Axiosu anonimni ukrajinski dužnosnik te dodao da je Trump zatražio od svog tima da počne raditi na tome, “ali oni nisu ništa učinili”. Jedan američki dužnosnik potvrdio je da je dogovor propao zato što su neki u Trumpovoj administraciji smatrali ukrajinskog predsjednika pretjerano samohvalisavim vođom podređene države. “Mislili smo da se Zelenski samo pretvara i netko je odlučio da ga neće kupiti”, potvrdio je taj sugovornik.

Zbog ove pogreške iranski napadi dronovima pogodili su naftna postrojenja, luke, zračne luke i vojarne u nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva. Tankeri s naftom također su pogođeni u Hormuškom tjesnacu za koji je iranska Revolucionarna garda početkom prošle sedmice najavila zatvaranje. Dok se prijetnja balističkim raketama sistematski eliminira američko-izraelskim zračnim napadima, a deseci brodova iranske flote su uništeni, vojni analitičari procjenjuju da bi iranski režim još mjesecima mogao nastaviti napadati dronovima.

Dva američka dužnosnika rekla su za Axios da je odbijanje ukrajinske ponude bio jedan od najvećih promašaja Trumpove administracije. “Ako je postojala taktička pogreška ili pogreška u pripremi za rat s Iranom, to je bila ta”, rekao je jedan od njih tom portalu.

