Vođa Hezbolaha: Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje, iznenadit ćemo Izrael

U obraćanju emitiranom na libanonskoj televiziji opisao je trenutačni rat kao “egzistencijalnu bitku”. “Nećemo dati neprijatelju sredstva da postigne svoj cilj iskorijeniti nas”, poručio je.

Pozvao je libanonsku vladu da “prestane davati ustupke neprijatelju bez ičega zauzvrat”, pozivajući je da poništi svoje nedavne odluke, što je očita referenca na zabranu vojnih aktivnosti Hezbolaha,piše Index

"Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje"

Vođa Hezbolaha rekao je također da su izraelske prijetnje atentatom na njega “bezvrijedne”.

“Pripremili smo se za dugotrajno sučeljavanje i bit će iznenađeni na terenu”, dodao je.

Izrael je pokrenuo ofenzivu protiv Hezbolaha, kojeg podržava Iran, nakon što je 2. ožujka proiranska skupina, koja djeluje u Libanonu, otvorila vatru kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Facebook komentari