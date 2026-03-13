Rat između Izraela, SAD-a i Irana: Geostrateška transformacija

Ponovo su započeli 28. februara 2026. Izrael i SAD su prvog dana usvojili isti obrazac ciljanja na najviše zvaničnike, uključujući i Velikog vođu, ajatolaha Alija Hamneija, misleći da će u odsustvu ovih zvaničnika iranska administracija biti poput broda bez kormila. To bi stvorilo konfuziju i pružilo laku priliku za promjenu režima, prenosi middleeastmonitor.

Prošlo je trinaest dana, a još uvijek nema vidljivih znakova pada režima, pauze ili prekida vatre. Uprkos mukama SAD-a i Izraela, Iran je izabrao Mojtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu – što je čin prkosa.

Obje strane nastavljaju bombardirati međusobnu vitalnu infrastrukturu, uključujući civilne i vojne ciljeve. Energetska postrojenja poput skladišta nafte i rafinerija postala su primarne mete. U okviru politike uzvraćanja udara, Iran je također izjavio da bi finansijski centri, banke i uredi velikih tehnoloških kompanija poput Googlea, YouTubea i Microsofta mogli biti sljedeće mete. Već je 26 američkih baza meta napada. Nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija, sukob se brzo proširio iz ograničene konfrontacije u regionalni rat, a blokadom Hormuškog tjesnaca, njegovi učinci su sada vidljivi u globalnoj ekonomiji i u svakodnevnom životu običnih ljudi. Otprilike 130 naftnih brodova je usidreno, zaustavljajući 20% nafte koja prolazi kroz uski tjesnac od 33 km. Već su meta napada četiri broda koja su pokušala zaobići upozorenje.

Među zemljama GCC-a, UAE se suočio s najvećim brojem napada.

Iranski agresivni odgovor i izbor Mojtabe, tvrdokornog stava, za ajatolaha, čini se da ukazuju na to da je Iran spreman za dugotrajan sukob, dok Sjedinjene Države i Izrael izgleda žele brzo završiti rat. U međuvremenu, plan predsjednika Trumpa da pošalje kurdske Pešmerge u Iran preko Iraka izgleda kao još jedna katastrofa.

Teheran je nekoliko sedmica pažljivo i strpljivo posmatrao vojna gomilanja u Indijskom okeanu, Omanskom zaljevu i Sredozemnom moru. Sjedinjene Države su mobilizirale značajan dio svojih odbrambenih kapaciteta, uključujući pomorske armade i dva nosača aviona, Abraham Lincoln i Gerald Ford. Stotine nevidljivih borbenih aviona pete generacije raspoređene su zajedno s naprednim sistemima protivvazdušne odbrane poput THAAD-a i velikim zalihama presretača.

Osim toga, Sjedinjene Države su ojačale svoje vojno prisustvo u nekoliko baza u regiji Perzijskog zaljeva, uključujući Katar, Bahrein, Oman, Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Jordan i Irak.

Izrael je također izgledao odlučno da pokrene ono što je opisao kao rat “do kraja” s Islamskom Republikom. Premijer Benjamin Netanyahu je više puta izjavio da čeka takav rat skoro četrdeset godina. Iran, s druge strane, dugo tvrdi da je počeo da se priprema za takav scenario nakon invazije na Irak 2003. godine i pada Sadama Huseina.

Raniji sukob u maju već je otkrio snage i slabosti obje strane. Međutim, trenutni tok rata sugerira da je američko-izraelski savez potcijenio vojne sposobnosti Irana, posebno njegove raketne i bespilotne sisteme, pažljivo planiranje i efikasno korištenje njegovih vojnih resursa.

U poređenju sa savezom SAD-a i Izraela, Teheran izgleda ima jasnije razumijevanje snaga, ograničenja i operativnih ograničenja svojih protivnika.

Iran je također bio svjestan vlastitih ograničenja. Njegove zračne snage ne mogu se mjeriti s mogućnostima američkih i izraelskih borbenih aviona, a njegov zračni prostor ostaje ranjiv na zračne napade. Kako se sukob širio, ove ranjivosti su postajale očigledne. Istovremeno, Sjedinjene Države i Izrael su, čini se, imali nepotpunu procjenu iranskih sposobnosti. Iako su posjedovali precizne obavještajne podatke o lokacijama iranskih lidera i visokih dužnosnika – ubili su nekoliko zapovjednika i ajatolaha Alija Hamneija – čini se da im je nedostajalo detaljno znanje o iranskoj raketnoj infrastrukturi, mrežama dronova i podzemnim silosima razvijanim tokom nekoliko decenija.

Također se čini da je američko-izraelska strana potcijenila mogućnost indirektne pomoći od Rusije i Kine, oslanjajući se umjesto toga u velikoj mjeri na zračnu nadmoć i sisteme odbrambenog štita.

Iranska ratna strategija

Detaljna vojna procjena zahtijevala bi stručnu analizu, ali razvoj događaja u sukobu sugerira da je Iran slijedio strategiju u tri faze.

Prvo, Iran je odgovorio na američko-izraelske napade raspoređivanjem velikog broja dronova, od kojih su mnogi navodno uskladišteni od 2011. i 2013. godine. Ovi dronovi su prisilili američko-izraelske odbrambene sisteme da odgovore skupim presretačima. U finansijskom smislu, ovo je stvorilo asimetričnu dinamiku: iranske dronove koji su koštali između 20.000 i 50.000 dolara presrele su rakete koje su koštale između milion i dva miliona dolara. Kako se talas napada dronovima nastavljao, zalihe presretača su počele opadati, postepeno izlažući vazdušni prostor američkih baza i Izraela većem riziku.

Drugo, kada su odbrambeni sistemi bili napregnuti, Iran je lansirao naprednije rakete ciljajući radarske instalacije, komunikacijske centre, satelite i podatkovne objekte. Izvještaji ukazuju na štetu komunikacijske i podatkovne infrastrukture u zračnoj bazi Al Udeid u Kataru i na vojnim objektima u Bahreinu. Takvi napadi poremetili su sisteme za nadzor i komunikaciju koji koordiniraju mreže protivraketne odbrane kao što su THAAD, Davidova praćka, Arrow i Iron Dome. Komandni i nadzorni centri koji su nekada prikupljali i prenosili vojne podatke hiljadama kilometara postali su ozbiljno ograničeni u svom radu.

Treće,

Iran je eskalirao svoje napade koristeći hipersonične rakete, istovremeno usvajajući strategiju “oko za oko”. Cilj ovih napada bile su rafinerije, vojne baze i strateška infrastruktura u Izraelu. Neki izvještaji sugeriraju upotrebu rakete Khorramshahr-1 opremljene podmunicijom sposobnom da rasprši desetine bojevih glava na širokom području, što otežava presretanje.

U međuvremenu, napadi na pomorske objekte navodno su prisilili nosače aviona koji operiraju u Omanskom zaljevu da se premjeste dalje od iranske obale.

Hormuška blokada i njen uticaj

Nakon slabljenja regionalnih odbrambenih sistema, Iran je najavio blokadu Hormuškog moreuza. Ovaj moreuz je jedan od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, kroz koji prolazi otprilike 20 posto globalne sirove nafte i sličan udio tečnog prirodnog gasa.

Trenutno je, prema izvještajima, usidreno oko 130 naftnih tankera u moreuzu. Iran tvrdi da efektivno kontroliše Hormuški prolaz.

Ciljala je četiri plovila, uključujući jedno povezano s Indijom, koja su pokušala proći. Iran je navodno rasporedio podvodne tunele i male, okretne čamce kako bi presreo ili napao brodove koji krše blokadu.

Istovremeno, napadi na energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i privremeno zatvaranje katarskih plinskih postrojenja Ras Laffan poremetili su globalno snabdijevanje energijom. Kao rezultat toga, cijene plina u Evropi naglo su porasle, dok su cijene sirove nafte porasle sa oko 62 dolara po barelu na više od 100 dolara. Neki analitičari upozoravaju da bi, ako se sukob nastavi, cijene nafte mogle dodatno porasti, potencijalno dostići 200 dolara po barelu. Takav razvoj događaja mogao bi izazvati inflaciju, poremećaje u lancu snabdijevanja i rastuću nezaposlenost širom svijeta.

Budućnost rata

Iran izgleda odlučan da ostvari svoje ciljeve i možda neće zaustaviti operacije čak ni ako Sjedinjene Američke Države ili Izrael predlože primirje. Izbor Mojtabe Hamneija za novog vrhovnog autoriteta signalizira kontinuitet liderstva, konsolidaciju političke kontrole i zahtjev za legitimitet unutar postojećeg sistema.

Velika javna okupljanja tokom pogrebnih povorki i demonstracija ukazuju na to da su se, barem tokom ratnog vremena, dijelovi stanovništva okupili oko rukovodstva.

U izvještajima se također spominju prijedlozi za raspoređivanje kurdskih Pešmerga snaga u Iran preko Iraka. Međutim, historija regije sugerira da bi se takve operacije suočile sa značajnim geografskim i logističkim poteškoćama. Tokom iransko-iračkog rata, Sadam Husein je također pokušao napredovati kroz planinski teren regije Zagros, ali se suočio s ozbiljnim ograničenjima.

Neki iranski izvori tvrde da su tokom sukoba zarobljeni pripadnici američkih specijalnih snaga i ubijeno nekoliko izraelskih zvaničnika, iako je mnoge od ovih tvrdnji i dalje teško nezavisno provjeriti.

Šanse za prekid vatre

Iranske vlasti su, kako se navodi, iznijele tri uslova za prekid vatre. Prvo, svi vojni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela moraju odmah prestati. Drugo, Teheran traži garancije da se takvi napadi neće ponoviti u budućnosti. Treće, Iran zahtijeva priznavanje svog suvereniteta i naknadu za štetu nanesenu tokom sukoba. Ovi uslovi nisu laki. Ko će osigurati da SAD i Izrael neće napadati u budućnosti? Drugo, ko će platiti troškove obnove itd.? Istina je da se regionalni problemi mogu riješiti samo kada se pitanje Palestine riješi na pošten i pravedan način. Libanon i Jemen, Sirija također zahtijevaju pažnju.

Buduća putanja – Palestinsko rješenje je jedino rješenje

Čak i ako se sadašnji rat zaustavi, regionalna stabilnost će ostati neizvjesna. Dugogodišnji politički i sigurnosni sporovi ostaju neriješeni. Malo je vjerovatno da će Izrael odustati od svojih strateških ciljeva, Velikog Izraela, dok će tenzije između Hezbolaha i Hamasa vjerovatno potrajati. Sjedinjene Države bi također mogle povećati pritisak na zemlje Perzijskog zaljeva da revidiraju svoje sigurnosne aranžmane kako bi se regionalni partneri direktnije uključili u buduće sukobe.

Implikacije za Indiju

Za Indiju, energetska sigurnost ostaje glavna briga. Poremećaji u Hormuškom moreuzu mogli bi uticati na snabdijevanje naftom i trgovinske rute. Otprilike 50% nafte prolazi tom rutom, dok su Huti tamo da bi ugušili plovidbu Crvenim morem.

Indija također mora pripremiti planove za nepredviđene situacije za evakuaciju svojih 9 miliona radnika iz regije i ojačati logističke aranžmane kako bi zaštitila trgovinske i brodske rute u slučaju produžene nestabilnosti. Hemijska gnojiva su još jedna velika briga za Indiju. Regija osigurava najveći dio gnojiva i osigurava sigurnost hrane. Prekid u snabdijevanju značajno je utjecao na opskrbu svježim povrćem, kvarljivim proizvodima, uključujući poljoprivredne proizvode, perad i mesne proizvode.

Dugoročno gledano, Indija će potpisati dugoročni energetski sporazum sa SAD-om. Istovremeno, Indiji je potrebna koherentnija politika prema zapadnoj Aziji i mora izbjeći uvlačenje u strateške sukobe u regiji. Regija je osjetljiva, ali i vitalna za indijsku ekonomiju i geostrategiju. Indiji je potrebna pažljiva politika.

