Kinezi “provalili” u najmoćniji američki bombarder iznad Irana?!

Kompanija Jingan Technology sa sjedištem u Hangzhouu tvrdi da je njihov sistem za praćenje Jingqi, pokretan umjetnom inteligencijom (AI), otkrio rane znakove mobilizacije američke vojske sedmicama prije eskalacije napad na Iran. Ova kompanija također tvrdi da je 1. marta “provalila” radio signale najmoćnijih američkih “nevidljivih” bombardera B-2 koji su izvodili vojnu operaciju protiv vlasti u Teheranu.Operacija “Epic Fury” označila je početak nedavnog velikog, direktnog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, poremećaja globalnog brodarstva i povećanja globalne inflacije.Kineska privatna odbrambena firma, Jingan Technology, koja pruža usluge prikupljanja obavještajnih podataka kineskoj Narodnooslobodilačkoj armiji, tvrdi da je koristila umjetnu inteligenciju kako bi joj pomogla u otkrivanju signala povezanih s američkim vojnim aktivnostima mnogo prije nedavne eskalacije sukoba u regiji.

Korištenje umjetne inteligencije

Iako je američko-izraelska agresija na Iran počela 28. februara, kompanija Jingan Technology saopštila je da je koristila AI za otkrivanje ranih pokazatelja sukoba prije tog datuma. Prema navodima kompanije sa sjedištem u Hangzhouu, njen sistem za praćenje rata Jingqi rekonstruisao je sekvencijalni signal američke vojske, pokazujući da se ona mobilizuje za rat.

Kako izvještava South China Morning Post, Jingqi sistem integriše satelitske snimke, podatke o trajektorijama avijacije i javne vojne zapise. Koristeći ove podatke, on interpretira obrasce izviđačkih letova, rute transportnih aviona, pa čak i tipove aviona stacioniranih u vojnim bazama.Kompanija je tvrdila da je analizirala obavještajne podatke iz otvorenih izvora 6. februara, na početku pregovora između SAD-a i Irana o raketnom programu. Pritom je otkrila stalan porast raspoređivanja američkih vojnih snaga u blizini Irana.

Čak i prije tog trenutka, u januaru, sistem kompanije je pronašao dokaze da SAD gomilaju svoje najveće vojno prisustvo na Bliskom istoku u skoro dvije decenije. Kako je SCMP napomenuo, ovo raspoređivanje je čak nadmašilo ono viđeno tokom rata u Iraku.

Praćenje najmoćnijeg nevidljivog bombardera na svijetu

Dana 1. marta 2026. godine, Američko ratno zrakoplovstvo rasporedilo je četiri nevidljiva bombardera B-2A Spirit, pod pozivnim znakovima Petro 41 do Petro 44, u početnoj fazi Operacije “Epic Fury”, velike kampanje usmjerene na iranske resurse,piše N1

Jingan Technology je sljedećeg dana podijelila objavu na društvenim mrežama u kojoj se navodi da je njen sistem za praćenje Jingqi uhvatio radio prenose bombardera B-2 koji su se vraćali. Kompanija je uspjela detektovati ove signale. Ovo je bilo iznenađujuće jer su bombarderi B-2 Spirit, koje koriste američke zračne snage, među najnaprednijim “nevidljivim” avionima ikada napravljenim.

Prema Jinganu, rekonstruisana je putanja leta bombardera B-2 koristeći vlastitu tehnologiju. Na web stranici kompanije navodi se da je Jingqi sistem dizajniran za rano vojno upozorenje. Također se koristi za praćenje vojne mobilizacije. Osim toga, sistem podržava prikupljanje obavještajnih podataka u zonama sukoba koje se razvijaju.

Eskalacija sukoba između SAD-a i Irana možda otkriva kako bi buduće ratovanje moglo izgledati, a umjetna inteligencija se pojavljuje kao najnovije i najžešće osporavano bojno polje u globalnom vojnom takmičenju.

