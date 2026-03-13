Gdje su nestali Huti?

Vođa Hutija Abdul Malik al-Huti izjavio je 5. ožujka da je njegova skupina spremna napasti u bilo kojem trenutku.

„Što se tiče vojne eskalacije i akcije, naši su prsti na okidaču i spremni smo djelovati ako razvoj događaja to bude zahtijevao“, rekao je u televizijskom obraćanju.

Međutim, za razliku od libanonskog Hezbollaha i iračkih oružanih skupina, Hutiji još nisu službeno najavili svoj ulazak u rat.

Vjerska doktrina Hutija ne podrazumijeva odanost iranskom vrhovnom vođi na isti način kao što to čine Hezbollah i iračke skupine . Dok ih Iran promiče kao dio svoje regionalne “Osi otpora”, stručnjaci za Jemen kažu da je pokret prvenstveno motiviran unutarnjim ciljevima, iako dijeli političku bliskost s Iranom i Hezbollahom.

Sjedinjene Države tvrde da Iran naoružava, financira i obučava Hute uz pomoć Hezbolaha , dok Huti poriču da djeluju u ime Irana i tvrde da razvijaju vlastito oružje.

Huti su vojni, politički i vjerski pokret koji predvodi obitelj Huti sa sjedištem u sjevernom Jemenu. Pripadaju sekti Zaydi šijitskog islama.

Pokret ima dugu povijest gerilskog ratovanja protiv jemenske vojske , a proširili su svoju moć i uspostavili bliže veze s Iranom nakon prosvjeda Arapskog proljeća 2011. Iskoristivši nestabilnost u zemlji, skupina je 2014. zauzela jemenski glavni grad Sanu.

Godinu dana kasnije, Saudijska Arabija stala je na čelo koalicije arapskih država koje su pokušale protjerati Hute vojnom intervencijom . Tijekom sukoba, Huti su demonstrirali značajne raketne i bespilotne sposobnosti, napadajući naftna postrojenja i ključnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Nakon godina borbi koje su dovele do jedne od najtežih humanitarnih kriza na svijetu , Ujedinjeni narodi su 2022. godine posredovali u primirju između zaraćenih strana, koje je još uvijek uglavnom na snazi.

Napadi u Crvenom moru

Nakon napada palestinske militantne skupine Hamas na Izrael 7. listopada 2023., kojim je pokrenuta razorna izraelska vojna kampanja u Gazi, Hutiji su počeli napadati međunarodni brodski promet u Crvenom moru . Tvrdili su da to čine kao znak podrške Palestincima .

Također su lansirali dronove i rakete na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima na njihove ciljeve. Napade na Hute također su pokrenule Sjedinjene Američke Države. Prestali su s napadima nakon što je u listopadu 2025. sklopljeno primirje između Izraela i Hamasa, uz posredovanje SAD-a.

