Iran će puštati tankere kroz tjesnac ako naftu plate kineskim juanima?

Izvor je dodao kako je taj potencijalni potez dio novog plana kojim Islamska Republika nastoji upravljati protokom tankera kroz tjesnac.

Zbog napetosti oko Hormuškog tjesnaca, koji je ključna arterija za svjetsku opskrbu energijom, cijene nafte porasle su na najvišu razinu od srpnja 2022. godine, odnosno ljeta nakon ruske invazije na Ukrajinu,piše Index

Upozorenje Ujedinjenih naroda

Ujedinjeni narodi upozorili su danas da će ograničenja u prometu brodova kroz tjesnac imati “golem utjecaj” na humanitarne napore dok rat traje.

“Kada brodovi prestanu prolaziti tim tjesnacem, posljedice se brzo osjete”, izjavio je Tom Fletcher, podtajnik Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja.

“Hranu, lijekove, gnojivo i ostale potrepštine postaje teže prevesti i skuplje isporučiti”, rekao je.

