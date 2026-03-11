Dronovi pali blizu aerodroma u Dubaiju, četiri osobe povrijeđene…

Četiri osobe su povrijeđene nakon što su dva drona “pala u blizini” aerodroma u Dubaiju, saopćio je Ured za medije Dubaija, prenosi BBC.

Navodi se da je jedan državljanin Indije zadobio “umjerene povrede”, dok su dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša zadobili “lakše povrede”.

Dodaje se da se zračni saobraćaj odvija normalno.

Jedan putnik na aerodromu rekao je BBC-u da je putnicima rečeno da se udalje od staklenih prozora i sklone u zaštićeniji prostor.

U subotu je jedan dron sletio u blizini zgrade terminala, pišu Vijesti.

