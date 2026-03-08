“Izrael bi trebalo da bude veoma oprezan sa širenjem lažnih vijesti”

„Izrael bi trebao biti vrlo oprezan sa širenjem lažnih vijesti “, rekao je visoki dužnosnik UAE-a svjetskom voditelju vijesti Yaldiju Hakimu.

U izvješćima, pozivajući se na neimenovane izraelske dužnosnike, navodi se da su Emirati napali postrojenje za desalinizaciju u Iranu.

U međuvremenu, Ministarstvo obrane UAE objavilo je da se broj žrtava u iranskim napadima dronovima i raketama na zemlju popeo na četiri.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ispričao se, kako je objasnio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi , zbog neugodnosti koje su američki napadi i iranski odgovori prouzročili zemljama regije.

