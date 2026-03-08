Svijet

“Izrael bi trebalo da bude veoma oprezan sa širenjem lažnih vijesti”

Objavljeno prije 1 sat

Ujedinjeni Arapski Emirati odbacili su izvješća izraelskih medija da su napali Iran, izvještava Sky News.

„Izrael bi trebao biti vrlo oprezan sa širenjem lažnih vijesti “, rekao je visoki dužnosnik UAE-a svjetskom voditelju vijesti Yaldiju Hakimu.

U izvješćima, pozivajući se na neimenovane izraelske dužnosnike, navodi se da su Emirati napali postrojenje za desalinizaciju u Iranu.

U međuvremenu, Ministarstvo obrane UAE objavilo je da se broj žrtava u iranskim napadima dronovima i raketama na zemlju popeo na četiri.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian ispričao se, kako je objasnio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi , zbog neugodnosti koje su američki napadi i iranski odgovori prouzročili zemljama regije.


