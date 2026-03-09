Na desetine mrtvih u razornim poplavama u Keniji…

Broj poginulih u obilnim kišama i poplavama u glavnom gradu Kenije Nairobiju i drugim dijelovima zemlje gotovo se udvostručio, na 42, saopćila je vlada kasno u nedjelju.

Obilne kiše koje su u petak pogodile Keniju izazvale su velike poplave u kojima su, prema posljednjim podacima, poginule 42 osobe. Bujice su odnosile vozila, a saobraćaj na najvećem aerodromu u zemlji bio je ozbiljno poremećen.

Spasilački radnici iz različitih agencija, uključujući i vojsku, i dalje provode operacije potrage i spašavanja širom zemlje, rekao je u saopćenju Geoffrey Kiringa Ruku, ministar za javnu službu i razvoj ljudskog kapitala, javlja Reuters.

“Potraga i spasilačke operacije i dalje su u toku, a u njima učestvuju timovi više hitnih službi koji nastoje pronaći i izvući tijela svih žrtava poplava”, rekao je.

Poplave su, također, prouzrokovale veliku štetu infrastrukturi. U međuvremenu su pronađena 172 vozila koja su odnijele bujice, piše Fena.

