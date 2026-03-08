Iran zaprijetio regiji: “Nafta ide na 200 dolara po barelu ako nastavite ovu igru”

Iranska vojska upozorila je da će napadati naftna postrojenja u regiji ukoliko Izrael nastavi s udarima na energetsku infrastrukturu Islamske Republike.

– Od vlada islamskih zemalja očekuje se da što prije upozore zločinačku Ameriku i divljački cionistički režim na ovakve kukavičke, nehumane akcije – izjavio je za državnu televiziju Ebrahim Zolfaghari, portparol centralne iranske vojne komande.

On je dodao da će, u suprotnom, slične mjere biti preduzete širom regije, i poručio: “Pa ako možete tolerisati naftu na više od 200 dolara po barelu, nastavite ovu igru”.

Podsjetimo, Izrael je sinoć izveo napade na iranska naftna postrojenja. Iransko društvo Crvenog polumjeseca upozorilo je stanovnike Teherana da ne izlaze iz kuća zbog crne kiše koja pada nakon napada, za koju tvrde da je opasna,piše Avaz

Iranski Crveni polumjesec upozorio je civile da kiša može biti otrovna, navodeći da kontaminirana kiša može izazvati hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

Iranski državni mediji objavili su jutros da su Sjedinjene Američke Države i Izrael sinoć napali pet naftnih postrojenja u i blizu Teherana, pri čemu je poginulo četiri osobe.Nešto ranije danas, SAD su se ogradile od napada, ističući da nemaju namjeru napadati iranska energetska postrojenja.

