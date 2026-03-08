Raste broj ranjenih u udaru na Izrael

Hitna služba navodi da je muškarac u četrdesetima teško povrijeđen u Tel Avivu.
U Petah Tikvi je povrijeđeno još pet osoba, među njima 25-godišnji muškarac u umjereno teškom stanju te troje ljudi u dobrom stanju.
Broj povrijeđenih u iranskom napadu kasetnom bojevom glavom na centralni Izrael porastao je na šest, objavila je hitna služba.
Hitna služba navodi da je muškarac u četrdesetima teško povrijeđen u Tel Avivu.
