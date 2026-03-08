Dva izraelska vojnika poginula u borbama sa Hezbolahom

Jedan od poginulih je narednik prve klase Maher Hatar (38), operater teške mehanizacije u inženjerijskoj postrojbi borbenog sastava 91. regionalne divizije “Galileja”, iz Majdal Šamsa.

Ime drugog poginulog vojnika bit će objavljeno kasnije, saopćila je vojska.

Incident se dogodio u blizini vojnog položaja na jugu Libanona, nasuprot izraelskoj pograničnoj zajednici Manara.

ŠtA se dogodilo?

Prema preliminarnoj istrazi izraelske vojske, incident je počeo kada se oklopni transporter Puma zaglavio tijekom operacija u tom području. Izraelska vojska zatim je poslala još jedan transporter Puma i dva oklopna buldožera D9 kako bi ga izvukli.

Jedan od buldožera D9 pogođen je projektilom, vjerojatno protuoklopnim projektilom ili minobacačkom granatom, što je izazvalo požar u kojem su poginula dvojica vojnika, navodi se u istrazi izraelske vojske. U incidentu je lakše povrijeđen i jedan časnik,pišu Vijesti

Facebook komentari