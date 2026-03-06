Iran tvrdi da je otkrio odakle je izveden napad na školu u kojem je poginulo 165 učenica

IRGC je saopštio da je izveo odmazdni udar na američku bazu sa koje je, kako tvrdi, napadnuta škola na jugu zemlje, prenosi agencija Fars News Agency.

“Meta je bila vazdušna baza američkih terorista Al-Dafra u UAE. Zločinački napad na školu ‘Šadžare Tajebe’, u kojem je poginulo 165 učenica, izveden je sa te baze”, navodi se u objavljenom saopštenju vojnog krila, prenosi B92.

Ranije je u petak televizija NBC objavila da je Bijela kuća iza zatvorenih vrata priznala Kongresu da su udare u području škole izveli američki vojnici.

Analiza satelitskih snimaka

Prije toga je list The New York Times sproveo sopstvenu analizu satelitskih snimaka, prema kojoj su Sjedinjene Države možda gađale bazu mornarice IRGC-a u blizini.

Obrazovna ustanova za djevojčice pogođena je 28. februara – na dan početka velike vojne kampanje koju su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Prema posljednjim podacima, poginula je 171 osoba, od kojih su većina djeca.

Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da su zapadni mediji uglavnom ignorisali informacije o masovnoj pogibiji djece i ocijenila da je izostanak reakcije na ovaj incident “monstruozan”.

