Amerika priprema slanje kopnene vojske u Iran? “Spremni su za 18 sati”

AMERIČKA elitna 82. padobranska divizija, poznata po kopnenim borbenim operacijama i zahtjevnim misijama, čeka nove zapovijedi nakon iznenadnog otkazivanja planirane vojne vježbe, doznaje Washington Post od vojnih izvora.

U posljednjih nekoliko dana američka vojska neočekivano je otkazala veliku vježbu stožernog osoblja ove elitne jedinice, što je potaknulo nagađanja u Ministarstvu obrane da će vojnici specijalizirani za kopnene borbe biti raspoređeni na Bliski istok, dok sukob s Iranom eskalira.

Padobranska divizija sa sjedištem u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini obuhvaća brigadnu borbenu skupinu od četiri do pet tisuća vojnika, spremnu za raspoređivanje u roku od 18 sati. Njihove misije mogu biti različite, od zauzimanja zračnih luka i ključne infrastrukture, preko osiguranja američkih veleposlanstava, do hitnih evakuacija. Stožerno osoblje divizije odgovorno je za koordinaciju planiranja i provedbe tih operacija.

Do petka nisu izdane konkretne zapovijedi za raspoređivanje, rekli su dužnosnici koji su razgovarali pod uvjetom anonimnosti. Očekuje se da će uskoro biti potvrđeno raspoređivanje helikopterske jedinice 82. divizije na Bliski istok.

“Pripremamo se za svaki slučaj”

Neočekivana promjena plana, kada je stožerno osoblje dobilo zapovijed da ostane u Sjevernoj Karolini, umjesto da sudjeluje u vježbi u Fort Polku u Louisiani te istaknuta uloga 82. divizije u prošlim sukobima, pojačali su nagađanja da bi Snage za neposredni odgovor mogle uskoro biti aktivirane.

„Svi se pripremamo za svaki slučaj“, rekao je jedan izvor upoznat sa situacijom.

Pitanja novinara uputila su se Pentagonu, koji je izdao kratko priopćenje: „Zbog sigurnosti operacija ne raspravljamo o budućim ili hipotetskim raspoređivanjima.“ Dužnosnici Središnjeg zapovjedništva SAD-a, koje nadzire operacije na Bliskom istoku, odbili su komentirati situaciju.

Predsjednik Donald Trump dao je različita objašnjenja za odluku o sukobu s Iranom te je javno rekao da američke kopnene trupe „vjerojatno“ neće biti potrebne, no nije isključio tu mogućnost.

Snage za neposredni odgovor angažirane su u proteklih nekoliko godina za jačanje sigurnosti američkog veleposlanstva u Bagdadu neposredno prije ubojstva Qasem Soleimani 2020., za evakuaciju Afganistana 2021. te za demonstraciju američke vojne moći u Istočnoj Europi pred invaziju Rusije na Ukrajinu 2022.

Velika većina Amerikanaca protiv slanja vojnika u Iran

Od početka sukoba prošlog tjedna američke snage koriste zračne i pomorske udare na vojne ciljeve i iranski arsenal raketa, dronova i ratnih brodova. Kako su iranski sustavi obrane oslabili, američki zrakoplovi sve više lete izravno iznad Irana, gađajući ciljeve preciznom municijom.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da slanje američkih kopnenih trupa u Iran „nije dio trenutnog plana, ali opcija je i dalje na stolu“.

Više od 50.000 američkih vojnika uključeno je u operacije, a šest vojnika je poginulo u protunapadima Irana. Predsjednik je naglasio da će „vjerojatno biti još žrtava“ prije završetka kampanje,piše Index

Analitičari ističu da bi jedan od prvih ciljeva kopnene akcije mogao biti otok Kharg u Perzijskom zaljevu, ključna točka iranske naftne infrastrukture. Njegovo zauzimanje dalo bi SAD-u stratešku prednost, ali istodobno izložilo američke vojnike velikom riziku.

Prema anketi CNN-a, 12 % ispitanika podržava slanje kopnenih trupa u Iran, 60 % se protivi, dok 28 % nije sigurno.

