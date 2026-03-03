Ambasada SAD-a u Rijadu pogođena dronovima, Trump najavio odgovor

Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.

Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.

Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkoj ambasadi u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg obima.

Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.

Nije bilo prijavljenih povreda, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro saznati kakav će biti odgovor na napad na američku ambasadu u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tokom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.Ambasada je rano u utorak izdala obavještenje o “ostanku na sigurnom mjestu” za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučila da do daljnjeg izbjegavaju dolazak u ambasadu zbog napada na objekat,piše N1

Glasnogovornik ambasade nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.

Facebook komentari