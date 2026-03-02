Iran i dalje bez interneta, prekid traje već 48 sati

Prekid internetske veze u Iranu traje najmanje 48 sati, objavila je organizacija za nadzor kibernetičke sigurnosti NetBlocks.

Isključenje, koje obuhvata i telefonske linije, otežava utvrđivanje stvarnog stanja na terenu, uključujući broj žrtava.

Pristup internetu u Iranu bio je blokiran i ranije, tokom velikih protuvladinih protesta u januaru.

Alp Toker, direktor organizacije NetBlocks, rekao je da su nacionalna isključenja interneta režimova “uobičajena strategija kada se sprema upotreba smrtonosne sile protiv prosvjednika”, pišu Vijesti.ba.

