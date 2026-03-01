Uzbuna u SAD: FBI na nogama

Izvor je dodao da je ova mjera rutinski postupak nakon vojnih akcija u inozemstvu te da za sada ništa ne ukazuje na postojanje bilo kakve prijetnje ili aktiviranje “agenata spavača”.

„ Osoblje FBI-a u potpunosti je angažirano na situaciji u inozemstvu. Sinoć sam naredio našim protuterorističkim i obavještajnim timovima da budu u stanju visoke pripravnosti i mobiliziraju sve potrebne resurse“, napisao je ravnatelj Ureda, Kash Patel, na društvenoj mreži, dodajući da Zajednička radna skupina Agencije za protuterorizam radi danonoćno kako bi uklonila sve potencijalne prijetnje.

Dodao je da, dok vojska štiti američke snage u inozemstvu, FBI ostaje na prvoj crti odvraćanja napada kod kuće i nastavit će neumorno raditi na zaštiti Amerikanaca .

Kako su navela dva dobro obaviještena izvora, među potencijalnim prijetnjama koje agenti prate su pripreme za napade ili atentate na iranske disidente i američke političare, uključujući predsjednika Donalda Trumpa .

Trump je bio meta dva pokušaja atentata, koje su američke vlasti spriječile, podsjetio je CNN.

Bivši Trumpov državni tajnik Mike Pompeo , bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton, kao i iransko-američki novinar i politički aktivist Masih Alinejad bili su mete ranijih iranskih planova atentata .

