Tragedija na Zelenortskim Otocima: Autobus pun djece sletio u provaliju

Predsjednik Zelenortskih Otoka José Maria Neves prvobitno je objavio da je poginulo najmanje deset osoba, da bi kasnije na društvenim mrežama ažurirao broj žrtava na 21. Izrazio je saučešće porodicama stradalih.

Prema lokalnoj novinskoj agenciji Inforpress, nesreća se dogodila na putu između mjesta Chã das Caldeiras i Campanas de Cima, u sjevernom dijelu općine São Filipe. Autobus je iz još neutvrđenih razloga skrenuo s ceste i survao se oko 30 metara niz strmu padinu.

Većina putnika navodno su bili mladi ljudi, uglavnom učenici srednjih škola iz mjesta Curral Grande i Ponta Verde. Među poginulima je i vozač autobusa.

Lokalne obrazovne vlasti pojasnile su da izlet nije organizovala nijedna škola. Radilo se o tradicionalnom godišnjem izletu koji je privatno organizovao vozač, a koji je tokom školske godine prevozio učenike,pišu

João José Canuto, općinski vijećnik São Filipea zadužen za civilnu zaštitu, rekao je da spasilačke ekipe i dalje rade na mjestu nesreće, koje je teško dostupno, te upozorio da bi broj poginulih mogao dodatno porasti.

Konačan broj žrtava bit će potvrđen nakon završetka akcije spašavanja i identifikacije stradalih.

Uzrok nesreće još nije poznat, a istraga je u toku.

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