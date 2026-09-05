Svijet

Eskalacija sukoba u Zaljevu: Iran tvrdi da je pogodio američke ratne brodove

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Objavljeno prije 25 minuta

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američki brodovi bili meta “višestrukih” iranskih napada

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je lansirala balističke projektile prema američkom nosaču aviona i razaraču koji su se nalazili u području Zaljeva. Prema tvrdnjama IRGC-a, oba američka broda pretrpjela su štetu i potom napustila područje sukoba.U saopćenju se navodi da su Zračno-svemirske snage IRGC-a izvele napad kao odgovor na, kako tvrde u Teheranu, američku pomorsku blokadu i ranije napade na iranska plovila.

Agresivne akcije
Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američki brodovi bili meta “višestrukih” iranskih napada. Međutim, detalji o eventualnoj šteti na brodovima i okolnostima njihovog povlačenja nisu navedeni u dostupnom saopćenju.

IRGC je američko priznanje iskoristio kao potvrdu svojih tvrdnji, navodeći da ono predstavlja dokaz sposobnosti iranskih snaga i, kako tvrde, strateški poraz SAD-a.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će nastaviti odgovarati ukoliko Vašington nastavi s, kako ih Teheran opisuje, “agresivnim akcijama”.

Strateški prolaz
– Američki režim mora očekivati razorne odgovore Oružanih snaga Islamske Republike – navedeno je u saopćenju IRGC-a.

Napetosti u regiji dodatno su pojačane ranijim incidentima u Hormuškom prolazu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. IRGC je prethodno objavio i snimke operacija protiv brodova za koje tvrdi da nisu poštovali pravila plovidbe kroz ovaj strateški prolaz.U saopćenju se navodi da su Zračno-svemirske snage IRGC-a izvele napad kao odgovor na, kako tvrde u Teheranu, američku pomorsku blokadu i ranije napade na iranska plovila.

Agresivne akcije
Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američki brodovi bili meta “višestrukih” iranskih napada. Međutim, detalji o eventualnoj šteti na brodovima i okolnostima njihovog povlačenja nisu navedeni u dostupnom saopćenju.

IRGC je američko priznanje iskoristio kao potvrdu svojih tvrdnji, navodeći da ono predstavlja dokaz sposobnosti iranskih snaga i, kako tvrde, strateški poraz SAD-a.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će nastaviti odgovarati ukoliko Vašington nastavi s, kako ih Teheran opisuje, “agresivnim akcijama”.

Strateški prolaz
– Američki režim mora očekivati razorne odgovore Oružanih snaga Islamske Republike – navedeno je u saopćenju IRGC-a.

Napetosti u regiji dodatno su pojačane ranijim incidentima u Hormuškom prolazu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. IRGC je prethodno objavio i snimke operacija protiv brodova za koje tvrdi da nisu poštovali pravila plovidbe kroz ovaj strateški prolaz.Najnoviji incident dodatno povećava rizik od šire eskalacije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Zaljevu,piše Avaz


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