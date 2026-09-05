Eskalacija sukoba u Zaljevu: Iran tvrdi da je pogodio američke ratne brodove

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je lansirala balističke projektile prema američkom nosaču aviona i razaraču koji su se nalazili u području Zaljeva. Prema tvrdnjama IRGC-a, oba američka broda pretrpjela su štetu i potom napustila područje sukoba.U saopćenju se navodi da su Zračno-svemirske snage IRGC-a izvele napad kao odgovor na, kako tvrde u Teheranu, američku pomorsku blokadu i ranije napade na iranska plovila.

Agresivne akcije

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američki brodovi bili meta “višestrukih” iranskih napada. Međutim, detalji o eventualnoj šteti na brodovima i okolnostima njihovog povlačenja nisu navedeni u dostupnom saopćenju.

IRGC je američko priznanje iskoristio kao potvrdu svojih tvrdnji, navodeći da ono predstavlja dokaz sposobnosti iranskih snaga i, kako tvrde, strateški poraz SAD-a.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će nastaviti odgovarati ukoliko Vašington nastavi s, kako ih Teheran opisuje, “agresivnim akcijama”.

Strateški prolaz

– Američki režim mora očekivati razorne odgovore Oružanih snaga Islamske Republike – navedeno je u saopćenju IRGC-a.

Napetosti u regiji dodatno su pojačane ranijim incidentima u Hormuškom prolazu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. IRGC je prethodno objavio i snimke operacija protiv brodova za koje tvrdi da nisu poštovali pravila plovidbe kroz ovaj strateški prolaz.U saopćenju se navodi da su Zračno-svemirske snage IRGC-a izvele napad kao odgovor na, kako tvrde u Teheranu, američku pomorsku blokadu i ranije napade na iranska plovila.

Agresivne akcije

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američki brodovi bili meta “višestrukih” iranskih napada. Međutim, detalji o eventualnoj šteti na brodovima i okolnostima njihovog povlačenja nisu navedeni u dostupnom saopćenju.

IRGC je američko priznanje iskoristio kao potvrdu svojih tvrdnji, navodeći da ono predstavlja dokaz sposobnosti iranskih snaga i, kako tvrde, strateški poraz SAD-a.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da će nastaviti odgovarati ukoliko Vašington nastavi s, kako ih Teheran opisuje, “agresivnim akcijama”.

Strateški prolaz

– Američki režim mora očekivati razorne odgovore Oružanih snaga Islamske Republike – navedeno je u saopćenju IRGC-a.

Napetosti u regiji dodatno su pojačane ranijim incidentima u Hormuškom prolazu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. IRGC je prethodno objavio i snimke operacija protiv brodova za koje tvrdi da nisu poštovali pravila plovidbe kroz ovaj strateški prolaz.Najnoviji incident dodatno povećava rizik od šire eskalacije između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Zaljevu,piše Avaz

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