OVAN

Decembar vam donosi pojačan tempo na poslu, ali i konkretnu nagradu za trud koji ste ulagali prethodnih mjeseci. Moguć je bonus ili isplata zaostalog honorara sredinom mjeseca. Ipak, pazite da taj višak ne potrošite u jednom vikendu na poklone i putovanja. Ukoliko mudro rasporedite novac, u januar ulazite sa solidnom finansijskom zalihom.

BIK

Stabilnost vam je na prvom mjestu, a u decembru konačno rješavate jedno važno finansijsko pitanje – bilo da je riječ o kreditu, dugu ili podjeli imovine. Druga polovina mjeseca odlična je za dugoročnu štednju, dok bi rizične investicije trebalo da odložite za januar. Jedan koristan savjet starijeg člana porodice ili kolege može vam uštedjeti značajnu sumu novca.

BLIZANCI

Novac vam u decembru dolazi kroz kontakte, pregovore i dodatne projekte. Ako razmišljate o promjeni posla ili honorarnom angažmanu, ponuda koja stigne oko 15. decembra može biti pun pogodak. Jedina zamka su sitni, svakodnevni troškovi koji se lako nagomilaju. Zbog toga vodite evidenciju o plaćanjima karticom kako vas stanje na računu ne bi neprijatno iznenadilo pred praznike.

RAK

Prva polovina mjeseca zahtijeva oprez sa kućnim budžetom jer se mogu pojaviti neplanirani troškovi oko doma ili porodice. Situacija se drastično popravlja pred sam kraj godine, kada vam stiže podrška ili novčani dobitak kroz partnera ili porodični posao. Izbjegavajte emotivnu kupovinu kojom pokušavate da popravite raspoloženje poslije napornog dana.

LAV

Zvijezde vam u decembru otvaraju vrata za veću zaradu, ali pod uslovom da preuzmete inicijativu i jasno tražite ono što zaslužujete. Praznična atmosfera vas vuče na luksuz i skupe poklone – postavite gornju granicu trošenja prije nego što krenete u kupovinu. Posljednja nedjelja decembra donosi priliku za saradnju sa osobom iz inostranstva ili većom kompanijom.

DJEVICA

Vaša organizovanost u decembru dolazi do punog izražaja. Dok drugi paniče zbog prazničnih troškova, vi tačno znate gdje ide svaki dinar. Očekuje vas miran mjesec sa stabilnim prilivima, a moguća je i manja povišica ili nagrada na poslu krajem mjeseca. Sada je pravi trenutak da investirate u svoje znanje ili opremu koja će vam olakšati rad u 2027. godini.

VAGA

Decembar 2026. za vas je mjesec finansijskog balansa, ali uz jedno važno upozorenje – ne pozajmljujte novac osobama u koje nemate potpuno povjerenje. Poslovna saradnja započeta ranije sada počinje da donosi redovne i sigurne prihode. Ako planirate kupovinu vrijednijih stvari za kuću, sačekajte praznična sniženja u posljednjoj dekadi mjeseca.

ŠKORPIJA

Pred vama je jedan od finansijski najjačih mjeseci u godini. Intuicija vas nepogrešivo vodi ka dobrim poslovnim potezima, pa su mogući iznenadni dobici, povraćaj novca na koji ste već zaboravili ili unosan ugovor pred sam kraj decembra. Ipak, ne otkrivajte svima svoje finansijske planove dok novac i zvanično ne legne na račun.

STRIJELAC

U vašem je znaku fokus na novim počecima, ali sa novcem budite mudri. Prilivi će biti dobri, ali će i apetiti za putovanjima, proslavama i poklonima biti ogromni. Ako odvojite dio novca sa strane čim legne plata, u 2027. ulazite potpuno mirni. Sredinom mjeseca moguća je i ponuda za projekat koji će vam donijeti odličnu zaradu već u prvom kvartalu naredne godine.

JARAC

Kako se približava vaša sezona, tako raste i vaša finansijska moć. Decembar donosi ozbiljne poslovne razgovore i priliku da naplatite svoje znanje i iskustvo. Ovo je idealan trenutak za planiranje velikih kupovina ili ulaganja u nekretnine. Vaša disciplina i strpljenje sada dobijaju potvrdu kroz konkretne brojke na bankovnom računu,piše Mondo

VODOLIJA

Finansije u decembru mogu biti promjenljive – od iznenadnih priliva do neočekivanih računa. Izbjegavajte brzoplete onlajn kupovine i ulaganja na preporuku prijatelja. Krajem mjeseca stiže vijest koja vam otvara novi izvor zarade početkom naredne godine. Do tada, držite se provjerenog plana i ne ulazite u nepotrebne minuse zbog praznične euforije.

RIBE

Decembar vam donosi olakšanje poslije perioda u kom ste imali osjećaj da novac samo odlazi. Kroz kreativan rad ili podršku nadređenih uspijevate da popravite budžet, a posljednja nedjelja u godini donosi lijep finansijski poklon ili bonus koji niste očekivali. Iskoristite ovaj talas da zatvorite sitna dugovanja i rasterećeni uđete u novu godinu.

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