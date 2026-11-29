Profesor Karlo Monteiro sa Univerziteta u Sao Paulu, jedan od autora velikog istraživanja o uticaju ove hrane, iznosi alarmantan zaključak:

– Prvi rad u ovoj seriji pokazuje da ultra prerađena hrana šteti svim glavnim organima. Ljudi nisu biološki prilagođeni za njihovu konzumaciju, upozorava Monteiro, pozivajući na hitne mjere.

Iza ovog globalnog skoka potrošnje, kako navodi istraživanje, stoje velike korporacije koje agresivnim kampanjama podstiču prodaju, ali i pokušavaju da utiču na naučne rasprave i spriječe zakonska ograničenja.

Najopasniju grupu namirnice čine proizvodi puni aditiva, emulgatora, veštačkih boja i konzervansa koji se nikada ne koriste u kućnoj kuhinji.

Peciva i slatkiši

Industrijski proizvedeni hljeb i peciva, keksi, kolači, sladoled, žitarice za doručak i proteinske pločice.

Mesne prerađevine i brza hrana

Šunka, kobasice, pileći medaljoni, gotova jela i instant supe.

Grickalice i pića

Čips, gazirani i zaslađeni sokovi, voćni jogurti, ali i žestoka pića poput viskija, ruma i džina.

Biljne zamjene

Industrijske biljne zamjene za meso i sir.

Moramo li ih potpuno izbaciti?

Dio naučne javnosti koji nije učestvovao u ovoj studiji podržava iznesene podatke, ali upozorava da statistička povezanost ne znači uvijek i direktnu uzročnost te da su potrebna nova istraživanja. Još nema konačnog odgovora na pitanje treba li ove namirnice potpuno izbaciti iz jelovnika. Ipak, preporuka ljekara je jasna: ishranu treba zasnivati na što manje prerađenim namirnicama

Pet jednostavnih zamjena za zdraviji tanjir

Svaki industrijski obrok zauzima mjesto hranljivijoj hrani bogatoj vlaknima, ribi, povrću, mahunarkama i zdravim mastima.

Umjesto radikalnih dijeta, stručnjaci savjetuju jednostavne zamjene:

Doručak bez skrivenog šećera: Kupovne zaslađene pahuljice zamijenite običnom zobenom kašom s voćem i orasima.

Voćni jogurt kod kuće: Umjesto gotovog zaslađenog jogurta, uzmite obični i dodajte svježe, smrznuto ili suho voće.

Kuhanje unaprijed: Umjesto kupovnih sosova i gotovih jela, pripremite veću količinu domaćeg ručka i zamrznite ga u porcijama.

Prirodni desert: Kupovne pite i kolače zamijenite svježim, pečenim ili dinstanim voćem.

Zdravija užina: Uz popodnevni čaj ili kafu, umjesto keksa pojedite šaku orašastih plodova,pišu Vijesti

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