M.T. Abraham Group potvrdio je za Hercegovina.info da razvija projekt velikog podatkovnog centra u Mostaru.

Ovakvi projekti zahtjevaju ogromnu količinu struje i vode.

O svemu se danas oglasio i predsjednik GV Mostara Đani Rahimić.

On je naveo da kao predsjednik Gradskog vijeća do današnjeg dana nije zaprimio nikakav formalni zahtjev, inicijativu, prijedlog ili bilo kakav dokument kojim bi se od Gradskog vijeća tražilo odobrenje ili saglasnost za navedeni projekat.

“Svakako, iako u formalnom obliku ne postoji naznaka da će se ići u pravcu izgradnje takvog centra, apsolutno razumijem veliku zabrinutost građana i, u tom smislu, želim vas informisati da vijećnici Koalicije za Mostar rade na prikupljanju zvaničnih odgovora od relevantnih i nadležnih institucija te ćemo te odgovore, za koje se nadamo da ćemo ih dobiti relativno brzo, podijeliti sa vama”, navodi Rahimić.

Pozdravlja činjenicu da postoji visok stepen društvene odgovornosti i aktivizma u vezi ove situacije.

“To je jedan od osnovnih razloga mog aktivnog političkog angažmana. Želim grad u kojem će se odluke donositi uz maksimalnu participaciju građana i na transparentan način, za šta sam se zalagao i zalažem u Gradskom vijeću”, naveo je Rahimić i dodao:

“U vezi spomenute najave izgradnje “Data centra” ne mislim se praviti da sve znam. To mi nije uža struka i uvijek ću rado saslušati stručnjake iz te oblasti. Što se tiče nadležnosti važno je naglasiti kako je, za izgradnju jednog ovakvog centra, potrebna uključenost gotovo svih nivoa vlasti i nekoliko institucija. Investitor bi trebao dobiti odobrenje za građenje od strane Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, također i saglasnosti Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH koje se odnose na vodnu saglasnost i procjenu utjecaja na okolinu”,pišu Vijesti

Na kraju, Rahimić naglašava da, ukoliko se u formalnom smislu pojavi inicijativa za izgradnjom centra i ukoliko bilo šta od navedenog bude u nadležnosti Gradskog vijeća, obećava da Vijeće neće donositi bilo kakvu odluku ishitreno, bez prikupljanja svih relevantnih činjenica i bez uključenosti građana našeg grada.

Facebook komentari