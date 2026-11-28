PSV je slavio sa 4:0, a Bajraktarević se posebno istakao prodorom i asistencijom za prvi gol koji je postigao Filip Kostić, iako mu ona zvanično neće biti pripisana.

Bajraktarević je napravio sjajan prodor po desnoj strani i ubacio loptu pred gol Eaglesa, a na loptu je natrčao Kostić koji je zabio za vodstvo PSV-a od 1:0. Van Bommel je u 36. minuti povisio na 2:0 što je bio rezultat prvog poluvremena, da bi isti igrač u 82. pogodio za 3:0,pišu Vijesti

Konačnih 4:0 je u posljednjim trenucima susreta postavio Sildillia.

PSV ostaje prvi na tabeli sa 32 boda, dok je GA Eagles deveti sa 17.

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