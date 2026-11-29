Ovan

Posao: Danas vam odgovara da preuzmete inicijativu i završite nešto što drugi stalno odlažu. Vaš trud neće proći nezapaženo. Ljubav: Zauzeti Ovnovi žele više uzbuđenja u vezi, a slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja ih osvaja samopouzdanjem. Zdravlje: Višak energije usmjerite na fizičku aktivnost.

Bik

Posao: Ne dozvolite da vas sitni problemi udalje od cilja. Važno je da se držite plana i ne mijenjate pravac zbog tuđih komentara. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe do koje vam je stalo. Slobodni Bikovi razmišljaju o nekome koga su nedavno upoznali. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Blizanci

Posao: Jedan razgovor mogao bi da vam pomogne da sagledate situaciju iz potpuno drugačijeg ugla. Ne odbacujte prijedloge prije nego što ih saslušate. Ljubav: Potrebno vam je više jasnoće u odnosu. Slobodni Blizanci mogli bi da se nađu između dvije osobe. Zdravlje: Moguća je nervoza zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Danas je bolje da se oslonite na iskustvo nego da eksperimentišete. Neko bi mogao da zatraži vaš savjet ili pomoć. Ljubav: Ne čekajte da partner prvi napravi korak. Mala pažnja može da promijeni atmosferu u odnosu. Slobodni Rakovi dobijaju priliku za novo poznanstvo. Zdravlje: Prijalo bi vam da provedete vrijeme u mirnom okruženju.

Lav

Posao: Vaše samopouzdanje raste, a sa njim i spremnost da se izborite za ono što zaslužujete. Dobar je trenutak da predstavite svoje rezultate. Ljubav: Privlačnost je obostrana, ali neko čeka da vi napravite prvi korak. Zauzeti Lavovi mogu da isplaniraju posebno veče sa partnerom. Zdravlje: Pripazite na pretjerivanje sa hranom i pićem.

Djevica

Posao: Ne morate sve da kontrolišete da bi stvari išle u dobrom pravcu. Pokušajte da prepustite dio odgovornosti drugima. Ljubav: Jedna tema koju ste izbjegavali ponovo dolazi na dnevni red. Iskrenost će vam pomoći da riješite nesporazum. Zdravlje: Moguća je napetost zbog previše razmišljanja.

Vaga

Posao: Važno je da danas ne potcjenjujete svoje sposobnosti. Prilika da se istaknete može se pojaviti onda kada je najmanje očekujete. Ljubav: Vrijeme je da prestanete da nagađate šta druga osoba osjeća. Slobodne Vage mogle bi da dobiju kompliment koji će dugo pamtiti. Zdravlje: Više pažnje posvetite leđima i pravilnom držanju.Škorpija

Posao: Nešto što vam je djelovalo kao prepreka moglo bi da se pokaže kao korisna lekcija. Iskoristite iskustvo da napravite bolji plan. Ljubav: Neko iz vašeg okruženja pokazuje interesovanje, ali vi još niste sigurni šta želite. Zauzete Škorpije treba da izbjegavaju ćutanje kada ih nešto muči. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za opuštanje.

Strijelac

Posao: Danas biste mogli da dobijete potvrdu da ste na pravom putu. Ne odustajte od ambicioznog plana samo zato što rezultati ne dolaze odmah. Ljubav: Spontanost vam donosi lijepe trenutke. Slobodni Strijelčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja živi u drugom gradu. Zdravlje: Prijaće vam duža šetnja ili boravak na otvorenom.

Jarac

Posao: Neko bi mogao da pokuša da vam nametne svoje obaveze. Jasno postavite granice i sačuvajte vrijeme za ono što je zaista važno. Ljubav: Ne morate uvijek da budete jaki i da krijete osjećanja. Partner će cijeniti ako pokažete ranjivost. Zdravlje: Moguća je iscrpljenost, pa nemojte zanemarivati odmor,piše Mondo

Vodolija

Posao: Danas biste mogli da pronađete način da pojednostavite nešto što vam je dugo oduzimalo vrijeme. Vaša originalnost dolazi do izražaja. Ljubav: Jedna osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi, ali dobro razmislite da li želite da joj otvorite vrata. Zdravlje: Obratite pažnju na cirkulaciju i izbjegavajte dugo sjedenje.

Ribe

Posao: Kreativnost vam pomaže da riješite zadatak na drugačiji način. Ne dozvolite da vas obeshrabri osoba koja ne razumije vaše ideje. Ljubav: Emotivna bliskost danas vam je važnija od velikih gestova. Slobodne Ribe mogle bi da shvate da im se dopada neko koga dugo poznaju. Zdravlje: Potrebno vam je više tečnosti i redovniji odmor.

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