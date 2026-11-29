Prema podacima iz interne komunikacije kompanije, program će početi u decembru i trajati deset mjeseci, do 30. septembra 2027. godine. Ponuda će biti upućena za više od 30.000 zaposlenih.

Program obuhvata administrativne radnike, poslovođe, vođe timova i rukovodioce sektora, a prvi put bit će ponuđen i rukovodiocima višeg nivoa. Uslov je da zaposleni do 1. decembra imaju najmanje tri godine radnog staža u kompaniji.

Mercedes će zadržati uslove iz prethodnog programa, a visina otpremnine zavisit će od starosti zaposlenika i dužine radnog staža.

Zaposleni do 39 godina dobit će osnovni iznos od 17.500 eura, uz dodatnih 18 bruto mjesečnih plata nakon 13 godina rada u kompaniji.

Za radnike između 40 i 56 godina iznos će zavisiti od starosti. Tako bi zaposlenik od 52 godine mogao dobiti 22.500 eura osnovne otpremnine i dodatnih 40 bruto mjesečnih plata.

Zaposlenima starijim od 57 godina ponuđena je mogućnost prijevremenog penzionisanja, uz najmanje 25.000 eura. Oni koji se odluče za postepeni prelazak u penziju mogu dobiti dodatnih 5.000 do 15.000 eura.

Radnici stariji od 63 godine dobit će fiksnu otpremninu od 25.000 eura, pod uslovom da im je do penzionisanja ostalo najmanje godinu dana.

Poseban podsticaj predviđen je za zaposlene koji odluku o odlasku donesu do kraja marta 2027. godine. Oni će dobiti dodatnu premiju od 10 posto na iznos otpremnine, koja neće biti manja od 17.500 eura,pišu Vijesti

Prema proračunu njemačkog lista Handelsblatt, inženjer star 52 godine u pokrajini Baden-Württemberg mogao bi dobiti između 274.000 i 340.000 eura. Uz dodatnu premiju, iznos bi mogao dostići između 339.000 i 422.000 eura.

Mercedes je tokom 2025. godine za otpremnine izdvojio 1,6 milijardi eura, dok je u prvih devet mjeseci ove godine za te namjene potrošio 405 miliona eura.

Uprava kompanije očekuje da će se troškovi programa u naredne dvije godine nadoknaditi smanjenjem izdataka za zaposlene. Tokom prethodnog programa, koji je trajao od aprila 2025. do marta 2026. godine, kompaniju je napustilo oko 5.500 radnika.

Finansijski direktor Mercedesa Harald Wilhelm ocijenio je da je novi program atraktivan i socijalno pravedan, ali nije iznio konkretan cilj o broju zaposlenih koji bi trebalo napustiti kompaniju, navodi Handelsblatt.

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