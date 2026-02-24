U iščekivanju napada na Iran 5.000 mornara na najvećem nosaču aviona našlo se u odvratnom problemu

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford, najmoćniji brod te vrste na svijetu, približava se Bliskom istoku u iščekivanju moguće vojne akcije SAD protiv Irana. Ipak, posada ovog nosača suočava se s problemima kudikamo prizemnijeg karaktera – toaleti na brodu ne funkcionišu.Osam mjeseci na moru ostavlja posljedice i na sam brod. Oprema se kvari jer se održavanje i nadogradnje odlažu. NPR je u januaru izvijestio da se vodovodni sistem na nosaču pogoršava.

THE PLANNED U.S. ATTACK ON IRAN has a hitch: most of the missile-targeting crew are queuing for toilets on the lead vessel, the USS Gerald R Ford. This is not a joke. A set of emails was obtained by NPR, a US public broadcasting group, revealing that toilet wars have broken out… pic.twitter.com/2rbq7d5CK2 — Nury Vittachi (@NuryVittachi) February 23, 2026

Sjedinjene Američke Države trenutno pripremaju najveću silu ratnih brodova i aviona na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija, dok predsjednik SAD Donald Tramp upozorava na moguću vojnu akciju protiv Irana. Ipak, sukob sa Iranom predstavlja najmanji problem za gotovo 5.000 mornara na ovom nosaču aviona, prenosi NDTV.Nosač aviona USS Gerald R. Ford na moru je od juna prošle godine. Odluka Trampa da produži raspoređivanje dovela je do sve većeg broja problema – začepljeni toaleti i kvarovi kanalizacionog sistema,piše AvazFord je imao važnu ulogu u hapšenju bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura u januaru. Nakon te misije, posada je saznala da će njihovo raspoređivanje biti produženo zbog potencijalnih udara SAD na Iran i sada se kreću ka Bliskom istoku da se pridruže drugom nosaču aviona.Obično misija nosača traje šest mjeseci u vrijeme mira, rekao je za Wall Street Journal penzionisani kontraadmiral Mark Montgomeri. Mornari sa Forda su na moru već osam mjeseci, a period bi mogao da se produži na 11 mjeseci, što bi oborilo rekord za najdužu kontinualnu misiju američkog ratnog broda.

Meanwhile, on board the US "Super Carrier" The USS Gerald R. Ford (CVN 78) is the lead ship of the Navy's newest class of nuclear-powered "supercarriers". Commissioned in 2017, it is currently the largest warship ever built. But plumbing is plumbing. pic.twitter.com/GciG5FOTtH — Chay Bowes (@BowesChay) February 24, 2026

O toaletima i kanalizacionim sistemima

Nosač, čija je izgradnja koštala 13 milijardi dolara, ima toalete koji ne funkcionišu, dok mornari rade danonoćno da bi sanirali curenja. Pošto je riječ o vakuumskom sistemu, problem sa jednim toaletom može dovesti do toga da svi toaleti u tom dijelu broda izgube pritisak, što otežava ekipama za održavanje da izoluju problem. Ekipe nalaze sve, od majica do komada užadi, koji zapušavaju sistem. Ali najčešći problem izgleda da je dio iza toaleta koji se odvoji – izvijestio je NPR.

Lični problemi za mornare

Jedan mornar na brodu rekao je za Journal da su članovi posade ljuti i uznemireni i da žele da napuste mornaricu čim se misija završi.Većina mornara na brodu su muškarci i žene u ranim 20-im koji nedostaju svojim porodicama i ne mogu ostati u kontaktu sa njima tokom “ghost mode” operacija zbog tajnosti kretanja nosača.

Vašington trenutno ima više od desetak ratnih brodova na Bliskom istoku – nosač aviona USS Abraham Lincoln, devet razarača i tri broda za priobalnu borbu.

Retko se događa da se dva američka nosača aviona – koji nose desetine vojnih aviona i imaju posadu od nekoliko hiljada mornara – istovremeno nalaze na Bliskom istoku.

