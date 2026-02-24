Tiktoker razbjesnio Bjelogrlića u kafiću, glumac mu izbio telefon iz ruke

U jednom kafiću u centru Beograda danas su gosti svjedočili incidentu kada je glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić udarcem izbio mobilni telefon tiktokeru Aleksandru Šulcu, poznatijem kao Lepi, koji ga je prethodno prozivao i snimao.Dragana Bjelogrlića je Viši sud u Beogradu 21. novembra prošle godine pravosnažno osudio na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci, sa rokom provjere od dvije godine, zbog nasilničkog ponašanje prema kolegi Predragu Antonijeviću 23. augusta 2021. godine u niškom hotelu “Ambasador”.

Bjelogrlić je 23. augusta 2021. godine u ranim jutarnjim satima više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića. Dragan Bjelogrlić je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog djela i izrazio žaljenje,pišu Vijesti

Ko je Aleksandar Šulc

Aleksandar Šulc je tiktoker pod imenom „Lepi“, inače student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu koji je izuzetno kritičan prema studentima u blokadi i redovno ih proziva u svojim snimcima na društvenim mrežama.

S druge strane mediji koji podržavaju studente i opoziciju ga optužuju da je “režimski provokator” i da je “učestvovao u napadu na studente u Kuli”.

