Gradi se još jedan Lidl objekat u BiH: Otvaraju se brojna radna mjesta

Dok se njemački maloprodajni gigant Lidl polako, ali sigurno širi na tržištu Bosne i Hercegovine, Srednja Bosna ponovo dolazi u fokus. Ovih dana službeno su započeli radovi na izgradnji prodajnog objekta u mjestu Donje Putićevo, općina Travnik.

​Lokacija u Donjem Putićevu nije odabrana slučajno, piše centralna.ba. Smješten neposredno uz magistralnu cestu M-5, na ključnoj dionici između Travnika i Viteza, ovaj objekat će biti lako dostupan ne samo stanovnicima Travnika, već i brojnim putnicima koji svakodnevno prolaze ovom rutom.

​Investicija od nekoliko miliona KM i nova radna mjesta

​Vrijednost radova procjenjuje se na oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Osim same zgrade, projekat obuhvaća i uređenje modernog parkinga te prateće infrastrukture po visokim standardima koje ovaj njemački lanac prakticira širom Europe.

​Ono što najviše raduje lokalno stanovništvo je otvaranje novih radnih mjesta. Lidl je poznat po svojoj politici transparentnih i iznadprosječnih primanja u sektoru trgovine, što će zasigurno privući veliki broj kandidata iz Travnika, Novog Travnika i Viteza.

​Završetak radova do početka novembra

​Prema trenutnim planovima i dinamici radova, završetak objekta očekuje se početkom novembra (11. mjesec) ove godine. S obzirom na to da Lidl preferira otvaranje više poslovnica istovremeno radi logističke učinkovitosti, ovaj objekat bi mogao biti jedan od prvih koji će primiti kupce u ovom dijelu države.

​Šta ovo znači za kupce?

​Dolazak Lidla u Srednju Bosnu donosi novu dimenziju kupovine. Poznati po svojim privatnim robnim markama, svježem asortimanu i brzim blagajnama, Lidl će pojačati tržišnu utakmicu u regiji koja je već poznata po snažnom trgovačkom sektoru.

​Sve oči sada su uprte u radnike na terenu, a sudeći prema prvim strojevima, Donje Putićevo bi već krajem jeseni moglo postati nova nezaobilazna tačka za sve ljubitelje povoljne i kvalitetne kupovine

