Gradi se još jedan Lidl objekat u BiH: Otvaraju se brojna radna mjesta

Dok se njemački maloprodajni gigant Lidl polako, ali sigurno širi na tržištu Bosne i Hercegovine, Srednja Bosna ponovo dolazi u fokus. Ovih dana službeno su započeli radovi na izgradnji prodajnog objekta u mjestu Donje Putićevo, općina Travnik.
Lokacija u Donjem Putićevu nije odabrana slučajno, piše centralna.ba. Smješten neposredno uz magistralnu cestu M-5, na ključnoj dionici između Travnika i Viteza, ovaj objekat će biti lako dostupan ne samo stanovnicima Travnika, već i brojnim putnicima koji svakodnevno prolaze ovom rutom.
Investicija od nekoliko miliona KM i nova radna mjesta
Vrijednost radova procjenjuje se na oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Osim same zgrade, projekat obuhvaća i uređenje modernog parkinga te prateće infrastrukture po visokim standardima koje ovaj njemački lanac prakticira širom Europe.
Ono što najviše raduje lokalno stanovništvo je otvaranje novih radnih mjesta. Lidl je poznat po svojoj politici transparentnih i iznadprosječnih primanja u sektoru trgovine, što će zasigurno privući veliki broj kandidata iz Travnika, Novog Travnika i Viteza.
Završetak radova do početka novembra
Prema trenutnim planovima i dinamici radova, završetak objekta očekuje se početkom novembra (11. mjesec) ove godine. S obzirom na to da Lidl preferira otvaranje više poslovnica istovremeno radi logističke učinkovitosti, ovaj objekat bi mogao biti jedan od prvih koji će primiti kupce u ovom dijelu države.
Šta ovo znači za kupce?
Dolazak Lidla u Srednju Bosnu donosi novu dimenziju kupovine. Poznati po svojim privatnim robnim markama, svježem asortimanu i brzim blagajnama, Lidl će pojačati tržišnu utakmicu u regiji koja je već poznata po snažnom trgovačkom sektoru.
Sve oči sada su uprte u radnike na terenu, a sudeći prema prvim strojevima, Donje Putićevo bi već krajem jeseni moglo postati nova nezaobilazna tačka za sve ljubitelje povoljne i kvalitetne kupovine